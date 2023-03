Le suspect est accusé de trois meurtres non prémédités

Arthur Galarneau, le jeune homme qui aurait poignardé à mort trois membres de sa famille dans le quartier de Rosemont vendredi, a été accusé de meurtres non prémédités au palais de justice de Montréal samedi matin.

Arthur Galarneau a comparu par voie téléphonique en avant-midi devant la Cour du Québec. Il a été formellement accusé de meurtres au deuxième de degré de Mylène Gingras, Francine Gingras-Boucher et Richard Galarneau.

Selon nos informations, il s’agit respectivement de la mère, la grand-mère et du père de l’accusé.

Le SPVM a confirmé samedi matin qu’il s’agit bel et bien de trois homicides. « Les trois victimes sont une femme âgée de 53 ans, une femme âgée de 75 ans et un homme âgé de 53 ans. Il y a un lien familial entre les victimes et le suspect », a affirmé l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM.

Arthur Galarneau n’a pas d’antécédents judiciaires, a aussi précisé le SPVM samedi.

Il s’agit des troisième, quatrième et cinquième homicides sur le territoire montréalais en 2023.

Selon nos informations, les cinq homicides à être survenus à Montréal en 2023 auraient tous été commis par des enfants suspectés ou accusés d’avoir poignardé un membre de leur famille.

L’arrestation musclée du jeune homme, couvert de sang, à l’extérieur du duplex à vendre, a été filmée par des témoins. Une vidéo a notamment été diffusée sur les réseaux sociaux.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les policiers avaient découvert à l’intérieur de l’immeuble les corps des trois victimes, portant des traces de violence, « causées possiblement par un objet tranchant », avait alors précisé un autre porte-parole du SPVM, Julien Lévesque.

La scène de crime a fait l’objet d’un important périmètre de sécurité. Plusieurs véhicules de la police se trouvaient sur place et un poste de commandement a été établi. Des voisins ont également été interrogés.

Les employés et les patients qui devaient se rendre à l’Institut de cardiologie de Montréal, situé en face de la scène de crime, ont été invités à se rendre à l’établissement par un autre accès que son entrée principale.

En point de presse dans sa circonscription de L’Assomption vendredi, le premier ministre François Legault a dit qu’il s’agissait d’une situation « vraiment troublante ».

Interrogé sur l’accumulation de drames mortels depuis quelques semaines, M. Legault n’a pas voulu s’avancer sur le cas spécifique dans le quartier Rosemont, mais il a souligné que partout dans le monde il y avait des problèmes en lien avec la santé mentale.

Le premier ministre a réitéré son engagement d’augmenter l’enveloppe réservée à la santé mentale dans le budget qui sera présenté la semaine prochaine.

Avec les informations de Daniel Renaud, La Presse et La Presse Canadienne