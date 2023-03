Trois personnes issues de la même famille ont été retrouvées mortes dans un logement du quartier Rosemont, vendredi matin, après avoir été poignardées. Le principal suspect arrêté par les policiers, un jeune homme de 19 ans, est aussi de la famille des victimes et composerait avec des problématiques de santé mentale.

Un appel initial a d’abord été fait au 911 vers 9 h 20, vendredi, concernant des personnes inanimées dans un appartement de la rue Bélanger. Une fois sur les lieux, les policiers ont localisé trois victimes. « On parle de trois décès suspects et de corps qui comportent des marques de violence », a brièvement mentionné l’agent Julien Lévesque, porte-parole du SPVM, en point de presse.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le porte-parole du SPVM, Julien Lévesque

Arthur Galarneau, un jeune homme de 19 ans jugé « suspect » a été arrêté non loin des lieux. Une intervention policière a dû avoir lieu avant son arrestation, l’individu ayant notamment dû être maîtrisé à l’aide de poivre de Cayenne. Le jeune homme devrait être rencontré par des enquêteurs prochainement.

Dans une vidéo circulant abondamment sur les réseaux sociaux, on peut voir le suspect menotté au sol, alors que des agents pénètrent dans le logement. Officiellement, la police ne parle pas encore d’un triple meurtre, même si cela en a toutes les apparences. Le décès des victimes aurait été causé par un « objet tranchant », a toutefois confirmé M. Lévesque.

Selon des sources policières consultées par La Presse, il s’agirait possiblement d’un drame intrafamilial, ce qui suggère qu’Arthur Galarneau était relié à ses trois victimes, toutes d’âge adulte. On ignore toutefois jusqu’ici l’identité ou l’âge exact de trois victimes, dont le décès a été constaté sur place.

D’après nos informations, le jeune homme était connu et suivi en lien avec des problèmes de consommation et de santé mentale. Sur Instagram, il y a cinq semaines, il affirmait toutefois avoir « complètement changé [ses] habitudes de vie. J’ai arrêté le weed. Je vais faire de la musculation avec un trainer pendant six mois. Je fais du patinage de vitesse maintenant. Vraiment, ma vie elle a changé. Ça switch en ce moment, c’est vraiment le fun », lançait-il dans une vidéo.

« Je me sens vraiment heureux, mais le problème c’est que je n’arrive pas à le ressentir parce que les deux dernières années c’était vraiment hard et j’ai vécu beaucoup de bullshit. Ça fait que que là ressentir d’être heureux, c’est comme un pas dans le vide. Je ne le sais pas, c’est quand même épeurant de redevenir heureux », avait ensuite ajouté le jeune homme.

Toujours d’après nos informations, plusieurs patrouilleurs et employés de la centrale 911 ont dû être pris en charge dans la foulée de l’évènement, qui a été d’une violence inouïe. À noter : la scène s’est déroulée tout juste devant l’Institut de cardiologie de Montréal. Un vaste périmètre de sécurité a été mis en place sur la rue Bélanger, entre la rue Viau et la 40e Avenue. Plusieurs ambulanciers ont également été appelés sur place.

Un poste de commandement du SPVM a aussi été envoyé sur les lieux. Plusieurs citoyens s’entassaient autour du périmètre de sécurité dès le début de la journée. « On est dans un quartier paisible ici. Ça devient inquiétant. C’est du monde qui a le moral au plus bas. Ça prendrait du suivi », a notamment expliqué Richard Frigon, qui demeure dans les environs depuis plusieurs années.

« C’est épouvantable. Chaque personne vit des difficultés en 2023. La vie n’est pas rose pour personne. Mais ce n’est pas tout le monde qui est capable de se ramener à la raison », a de son côté lancé Diane Émond, aussi résidante du quartier qui était sous le choc.

« Époque rude sur les sentiments »

« Après Amqui cette semaine […] disons que l’époque est rude sur les sentiments. J’ai beaucoup de pensées pour les voisins. Ici, c’est un quartier relativement tranquille, un endroit où il fait généralement bon vivre », a quant à lui expliqué le député de Rosemont, Vincent Marissal, rencontré sur place.

Il dit s’être entretenu avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, un peu plus tôt. « Il y a un niveau de violence assez épeurant, il y a de la détresse. Il y a des gens qui souffrent beaucoup. Est-ce que ces gens-là ont les ressources en matière de santé mentale ? », s’est interrogé M. Marissal. « On ne peut pas nier qu’on a un maudit problème de violence au Québec. Ça touche souvent des hommes qui semblent avoir beaucoup de difficultés à gérer cette violence qu’ils ont en eux », a-t-il ajouté.

Selon lui, il presse de « trouver des moyens, de façon transpartisane, pour donner de l’aide » à toutes les personnes qui en ont besoin. « On ne peut pas laisser ces gens-là dépérir et vivre leur détresse seuls. L’époque est difficile pour tout le monde. »

Ailleurs sur la scène politique, les réactions n’ont pas tardé, vendredi. Le premier ministre François Legault, qui était d’ailleurs jeudi à Amqui pour apporter son soutien à la suite d’une attaque au camion-bélier, a dit suivre la situation de très près. « Trois vies ont été arrachées ce matin à Rosemont. C’est terrible. Mes pensées accompagnent les familles et les proches des victimes touchées par ce drame », a-t-il écrit.

« Je suis consterné et sous le choc face à cette attaque brutale. […] Nous continuons à suivre la situation et espérons que le bilan ne s’aggravera pas. De tout cœur avec les personnes affectées », a de son côté soutenu le chef libéral, Marc Tanguay.

Dans les rangs péquistes, le chef Paul St-Pierre Plamondon est allé dans le même sens. « Il faut agir face à la hausse de la violence dans notre société, quelle qu’en soit la source », a-t-il aussi martelé.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait également réagi rapidement. « J’ai une pensée pour les trois personnes qui sont mortes dans des circonstances horribles dans Rosemont. Mes condoléances à leurs proches », a-t-elle soutenu sur les réseaux sociaux.

Notons qu’une vaste intervention policière était toujours en cours en après-midi, à l’angle des rues Bélanger et Viau. C’est la Section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui a été chargée de mener l’enquête dans cette affaire.