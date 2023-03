On ne savait pas dans l’immédiat ce qui a mené à ce grave accident de la route.

Une collision entre un semi-remorque et une minifourgonnette fait 11 blessés

(Montréal) Onze personnes ont été blessées mercredi en Beauce, dont des enfants, dans un accident de la route impliquant un semi-remorque de 53 pieds et une minifourgonnette.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été appelés à intervenir peu après 16 h sur la route 112, dans la petite municipalité de Saint-Frédéric, dans la région de Chaudière-Appalaches.

La minifourgonnette transportait six personnes, mais il y avait également cinq personnes à l’intérieur du poids lourd.

« Des onze personnes impliquées, six personnes seraient blessées gravement et l’on craignait pour la vie de plusieurs d’entre-elles », a indiqué la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Des enfants figurent parmi les personnes blessées grièvement.

Quant aux cinq adultes qui se trouvaient dans le poids lourd, celles-ci devaient aussi être évaluées par des travailleurs de la santé.

On ne savait pas dans l’immédiat ce qui a mené à ce grave accident de la route.

« Il y a des enquêteurs et des reconstitutionnistes qui sont sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’évènement. Il n’y a aucune hypothèse qui est privilégiée pour le moment », a précisé la sergente St-Pierre.

La route 112 a été fermée dans les deux directions entre la route 276 à Saint-Frédéric et la route 173 à Vallée-Jonction, et ce, pendant plusieurs heures afin de permettre aux policiers de procéder à l’analyse de la scène.