Le conducteur d’une camionnette est rencontré par les enquêteurs de la Sûreté du Québec lundi après-midi après avoir heurté « plusieurs » piétons en bordure de la route 132, à Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent. On craint pour la vie de certains.

L’évènement s’est produit vers 15 h, lundi après-midi, à proximité de la microbrasserie La Captive, non loin du centre-ville d’Amqui. On ne connaissait toujours pas le nombre exact de victimes ni la nature de leurs blessures, mais on craint pour la vie de certains, a indiqué la SQ.

« On ne peut pas encore s’avancer sur la gravité des blessures, mais on sait qu’il y a des gens qui ont été amenés à l’hôpital », a précisé un porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, tandis que les informations étaient toujours parcellaires.

Le conducteur de la camionnette était rencontré par les enquêteurs de la SQ en après-midi alors que la route 132, appelée boulevard Saint-Benoît Ouest à l’endroit où s’est produit l’accident, était fermée dans les deux directions.

« Je prends la direction d’Amqui et j’annule ma présence de demain à l’Assemblée nationale. […] Le bilan serait très lourd. […] Je suis troublé par ce qu’on me rapporte », a commenté le député local, Pascal Bérubé, sur Twitter.

« Les informations préliminaires rapportent un grave accident à Amqui. Les équipes sont en route et nous suivons la situation de près », a réagi de son côté le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Des voies de contournement ont été aménagées afin de permettre aux enquêteurs en collision de se rendre sur place pour tenter de reconstituer les circonstances ayant mené au drame.

Le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, a confirmé à Radio-Canada qu’un code orange est en cours à l’hôpital d’Amqui. Ce code signifie qu’il y aurait plus de six victimes en direction de l’hôpital.

Plus de détails à venir.