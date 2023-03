La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour retrouver Gaëlle Riguidel, 34 ans.

Gaëlle Riguidel a été vue pour la dernière fois samedi vers 16 h 30, sur le chemin des Lys, à Gore, dans les Laurentides.

Elle se déplacerait à bord d’un véhicule Ford Ranger 1994 noir et immatriculé en Colombie-Britannique PC6033. La boîte arrière de la camionnette serait de couleur rouge vin.

Mme Riguidel mesure 5’7’’ et pèse 140 lb. Elle a les cheveux châtains et les yeux bleus. Elle porte un tatouage de lignes qui entourent son biceps du côté droit.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.