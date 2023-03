Véronie Campeau (au centre, avec le manteau blanc) a plaidé coupable mercredi à des chefs d’accusation de contact sexuel sur une mineure, d’incitation à des contacts sexuels et d’exploitation sexuelle.

Une éducatrice spécialisée d’une école de l’Est de Montréal a formé « officiellement » un couple avec une jeune adolescente vulnérable au vu et au su de leur entourage pendant des années. La victime s’était pourtant confiée à une enseignante de l’école, puis à un employé, devenu son copain.

« C’était connu. Ça ne s’est pas fait à la dérobade », a résumé Me Gary Martin, l’avocat de Véronie Campeau, en mêlée de presse.

L’ex-employée du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’île a plaidé coupable mercredi à des chefs d’accusation de contact sexuel sur une mineure, d’incitation à des contacts sexuels et d’exploitation sexuelle. La femme de 41 ans risque une importante peine de prison.

Sarah* avait 13 ans quand elle s’est rendue au bureau de Véronie Campeau pour demander de l’aide en mars 2011. Mais l’éducatrice spécialisée de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry en a profité pour tisser sa toile prédatrice autour de cette ado très vulnérable. De fil en aiguille, Véronie Campeau a gagné la confiance de Sarah, attirant ses confidences. Elles ont alors commencé à se voir à l’extérieur de l’école.

Selon les faits admis, Véronie Campeau a eu des contacts sexuels avec Sarah à plusieurs reprises en 2011, dont une fois dans un hôtel de Pointe-aux-Trembles. L’accusée a expliqué à Sarah ce que c’était de « faire l’amour ». Elles ont alors eu des relations sexuelles, alors qu’un jeune enfant se trouve dans la chambre.

Dans un camping des Laurentides, en juin 2011, Véronie Campeau et Sarah se comportent comme « un couple ». Elles boivent de l’alcool, écoutent de la musique, s’embrassent et ont des rapports sexuels. Le même scénario se répète pendant l’été 2011, jusqu’à la fin de leur « relation » à l’hiver.

Véronie Campeau et Sarah renouent ensuite et forment « officiellement un couple » en décembre 2012, et ce, jusqu’en décembre 2014, selon les faits admis. Sarah y met alors fin pour vivre une vie « normale ». Un document déposé en preuve révèle toutefois que Sarah a ensuite habité chez l’éducatrice spécialisée à partir de 2015, alors qu’elle est toujours mineure.

C’est en 2019 que Sarah porte plainte, lorsqu’elle réalise l’emprise que Véronie Campeau avait sur elle dans sa jeunesse. Dans sa déclaration aux policiers, Sarah indique que Véronie Campeau travaille alors à l’école primaire Félix-Leclerc du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’île.

Toujours selon sa déclaration aux policiers, Sarah soutient avoir confié à une enseignante de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry en mai 2014 qu’elle formait un « couple » avec Véronie Campeau. On ignore toutefois si l’enseignante en question a tiré la sonnette d’alarme à ce sujet.

Des documents judiciaires révèlent que de nombreuses personnes de l’entourage de Sarah et de l’accusée étaient bien au courant de la nature de leur relation.

Dans sa déclaration aux policiers, Sarah raconte avoir fréquenté un employé de 23 ans de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry en janvier 2015, alors qu’elle était en secondaire 5. Ils ont formé un « couple » pendant un mois. La victime soutient avoir informé cet employé de sa relation passée avec Véronie Campeau.

« Vers le mois de mars, [il] s’est fait prendre et est donc renvoyé de l’école. À ma connaissance, l’école n’a pas informé les autorités ; elle a simplement renvoyé [X] », écrit-elle dans sa déclaration.

Les observations sur la peine auront lieu plus tard cet été. Me Karine Lagacé-Paquette représente le ministère public.