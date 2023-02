Poursuite et Défense s’entendent sur une peine de 25 ans

Jonathan Massari, qui devait bientôt subir un second procès devant jury pour les meurtres de quatre individus reliés à la mafia montréalaise, vient de plaider coupable à des accusations de complot.

À la demande de la poursuite, le juge Michel Pennou de la Cour supérieure a retiré les chefs de meurtre prémédité.

La poursuite et la défense se sont entendues sur une peine de 25 ans sans admissibilité à une libération conditionnelle avant que le détenu en ait purgé la moitié, mais les plaidoiries sur la sentence ont été reportées au 13 mars prochain pour permettre aux membres des familles des victimes de s’exprimer, s’ils le désirent.

À l’origine, Massari était accusé de trois chefs de complot et de quatre chefs de meurtre prémédité pour les assassinats de Lorenzo Giordano, Rocco Sollecito et des frères Giuseppe et Vincenzo Falduto, commis en 2016.

Selon la preuve présentée durant le premier procès, Massari a conduit la voiture et la moto de fuite, lors des meurtres de Giordano et de Sollecito, et était présent dans le garage d’une propriété de Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe, lorsque les frères Falduto y ont été assassinés.

La preuve a démontré que Sollecito et Giordano, deux lieutenants du clan Rizzuto, ont été assassinés à la demande des frères Salvatore et Andrew Scoppa dans un contexte de guerre de pouvoir entre les clans calabrais et siciliens de la mafia montréalaise.

Propos inadmissibles en preuve

Massari et des complices, Dominico Scarfo, Marie-Josée Viau et Guy Dion, avaient été arrêtés en 2019, après qu’un ancien tueur à gages du crime organisé se soit mis à collaborer avec la Sûreté du Québec et les ait enregistrés à leur insu.

Un premier procès devant jury pour Massari avait débuté en septembre dernier mais celui-ci a avorté quelques semaines plus tard parce que l’ancien tueur à gages, qui venait de commencer son témoignage, avait tenu des propos inadmissibles en preuve et préjudiciables pour Massari.

« En raison du jugement en avortement de procès et la requête sur l’encadrement du témoignage de l’ACI, notre preuve comportait des risques. Pour nous, ce règlement rencontre vraiment l’intérêt de la Justice et de la société parce qu’il évite un 4e procès dans le dossier Préméditer et un 2e procès pour l’accusé Massari », a déclaré à La Presse l’une des procureurs de la Poursuite, Me Isabelle Poulin.

Massari est détenu depuis son arrestation en octobre 2019. En soustrayant la détention préventive de 42 mois qui est calculé en temps et demi, il lui reste 19 ans et huit mois à purger.

« La peine se situe au maximum de la fourchette en matière de complot pour meurtre dans un contexte de crime organisé et se rapproche d’une peine à perpétuité. Pour les chefs de complot, son complice, Dominico Scarfo, avait reçu une peine de 20 ans », a ajouté Me Poulin.

« Nous remercions les familles des victimes pour leur collaboration et leur courage depuis le début des procédures. Nous espérons que la fin de ce processus judiciaire, qui fut long, pourra leur permettre de franchir une étape de plus dans le deuil qu’elles traversent », a conclu la procureure.