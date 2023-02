L’homme d’affaires et collectionneur automobile Roger Demers, de Thetford Mines, est accusé de fraude aux dépens de la Société d’assurance automobile du Québec.

Denis Arcand La Presse

Il a comparu vendredi matin au palais de justice de Thetford Mines, où il a plaidé non coupable.

M. Demers, connu pour sa collection de voitures anciennes et exotiques, est accusé d’avoir encaissé sans droit des prestations d’indemnité de remplacement de revenus entre novembre 2004 et septembre 2018, a indiqué à La Presse la procureure au dossier, Me Nathalie Chouinard. Le montant de la fraude alléguée n’a pas été précisé lors de la brève comparution.

M. Demers est représenté par l’avocat montréalais Richard Généreux, du cabinet Évolex.

Le signalement a été fait par la Société d’assurance automobile du Québec, qui a fait enquête et remis le dossier à la Sûreté du Québec, a indiqué Gino Desroriers, coordonnateur des relations médias de la SAAQ.

En mai dernier, M. Demers a été déclaré coupable d’attouchements sexuels sur une mineure. Il a porté ce verdict en appel. La date de l’audience en Cour d’appel n’a pas encore été fixée, a dit à La Presse son avocat dans ce dossier, Me David Pétranic. M. Demers a demandé à la Cour supérieure d’ordonner un nouveau procès dans cette affaire.

M. Demers a aussi été accusé dans un autre dossier d’attouchements sexuels, à l’endroit d’une femme dans la trentaine. La défense a déposé une requête en arrêt des procédures, dont l’audience doit avoir lieu en mai à Thetford Mines, a indiqué Me Pétranic.

M. Demers avait acquis une certaine notoriété durant les années 2010, alors qu’il faisait la promotion d’un Musée de l’automobile du Québec, qui aurait été financé par le Trésor public et qui aurait hébergé une cinquantaine de ses quelque 500 voitures de collection. M. Demers affirmait qu’un grand nombre de ses voitures avaient appartenu à des célébrités.

Le projet avait attiré l’attention de quelques députés et maires, mais aucun ne donna suite après que les prétentions de M. Demers sur l’origine de plusieurs de ces voitures fussent contestées dans ces pages en 2014.