Pierre Ny St-Amand, ce chauffeur de la Société de transport de Laval (STL) qui a fait deux morts et six blessés en fonçant dans une garderie de Laval, est attendu en cour ce vendredi matin pour la suite des procédures.

L’homme de 51 ans a été accusé, le 8 février, jour de la tragédie, de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre, de voies de fait graves et de voies de fait.

Vendredi, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) devrait pouvoir transmettre la preuve à la défense, en présence de l’accusé, au palais de justice de Laval.

Selon des informations obtenues par La Presse, Pierre Ny St-Amand était détenu à l’infirmerie de la prison de Bordeaux depuis mercredi, fort probablement dans une cellule d’isolement pour être tenu à l’écart des autres détenus. Le jour de sa mise en accusation, qui s’est déroulée par visioconférence, il se trouvait à l’Hôpital Sacré-Cœur. C’est l’avocat Me Julien Lespérance Hudon qui le représente.

Toujours selon La Presse, l’homme devait se marier dans un mois avec celle qui partage sa vie depuis plus de 10 ans et qui est la mère de ses deux enfants.

Les motifs qui l’ont conduit à foncer dans la garderie restent inconnus.

Après la collision, le chauffeur de la STL a tenté de sortir de l’autobus en se dénudant et a été maîtrisé par des parents et des voisins. Ce geste insensé a provoqué une vague de colère, de tristesse et de compassion.

Les funérailles de l’un des deux jeunes enfants tués, Jacob Gauthier, 4 ans, ont eu lieu jeudi. Les détails entourant les funérailles de l’autre victime, Maëva David, 5 ans, n’ont pas encore été annoncés.

Au lendemain du drame, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a révélé que l’accusé n’était pas en attente de services en santé mentale. Rien ne laissait croire qu’il avait eu des problèmes de santé mentale dans le passé.

À la STL, où il était conducteur depuis une dizaine d’années, il avait la réputation d’un homme calme et discret.

Il est donc difficile de faire des hypothèses sur son état mental.

Pour être jugé apte à comparaître, l’accusé doit comprendre les accusations portées contre lui, savoir où il se trouve et être capable de communiquer avec son avocat.

Rappelons que Pierre Ny St-Amand, né au Cambodge, a été adopté par une famille de Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Il « a eu une enfance difficile et était souvent rejeté par les autres », a confié une source à La Presse.

Depuis cinq ans, lui et sa famille habitent à un peu plus de 5 km du lieu de la tragédie.

