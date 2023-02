Devant le coroner, un maître-chien depuis 10 ans, a indiqué qu’il y avait « beaucoup de contamination » de la scène d’accident sur l’autoroute 20, et que cela a nui au chien, qui sentait trop d’odeurs humaines.

(Montréal) Le premier maître-chien arrivé sur les lieux de l’accident impliquant Martin Carpentier et ses filles Romy et Norah, le 8 juillet 2020, avoue avoir eu de la difficulté à faire son travail parce que la scène avait été trop « contaminée » par la multitude de policiers et de pompiers qui avaient déjà commencé les recherches.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le véhicule accidenté sur l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire avait traversé le terre-plein, fait un vol plané avant d’aboutir de l’autre côté de l’autoroute. Mais il n’y avait personne à l’intérieur.

Devant le coroner Luc Malouin mercredi, Stéphane Ranger, maître-chien depuis 10 ans, a indiqué qu’il y avait « beaucoup de contamination » de la scène et que cela a nui au chien, qui sentait trop d’odeurs humaines. « C’est pilé partout. »

Je ne peux pas blâmer les policiers et les pompiers d’avoir voulu sauver des vies ; c’est leur rôle, s’est-il empressé de dire au coroner.

Il a conseillé d’oublier ces images qu’on a tous vues à la télévision dans lesquelles un policier fait sentir à un chien une tuque, un vêtement. Ce n’est pas ce dont le chien a besoin, a-t-il dit. Il cherche une odeur humaine et s’il en sent un trop grand nombre, il ne sait plus où se diriger.