Mort de Norah et Romy Carpentier

La mère des fillettes témoigne à l'enquête du coroner

Au début des audiences publiques du coroner sur le décès de Norah, Romy et Martin Carpentier, lundi, la mère des deux filles, Amélie Lemieux, a raconté qu’elle avait demandé des hélicoptères et le déclenchement d’une alerte Amber pour retrouver ses filles, et que ça lui paraissait long.