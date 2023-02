Au début des audiences publiques du coroner sur le décès de Norah, Romy et Martin Carpentier, lundi, la mère des deux filles, Amélie Lemieux, a raconté qu’elle avait demandé des hélicoptères et le déclenchement d’une alerte Amber pour retrouver ses filles, et que ça lui paraissait long.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La voiture du père, Martin Carpentier, avait été retrouvée accidentée, le soir du 8 juillet 2020, mais personne ne se trouvait à l’intérieur. Elle avait vite dit aux policiers que « Martin ne sortira pas du bois », qu’il « a peur » et que « ça ne lui ressemble pas » d’agir ainsi.

Dans le cadre de son témoignage, Mme Lemieux, pleurant à chaudes larmes, a affirmé au coroner Luc Malouin qu’encore aujourd’hui, elle ne peut s’expliquer le comportement de Martin Carpentier.

Lorsqu’elle entendait parler de cas d’enlèvement d’enfants par leur père, dans les médias, elle considérait qu’elle était la dernière personne à qui cela pouvait arriver, puisque Martin Carpentier aimait tant Norah et Romy, a-t-elle répondu au coroner Malouin. Elle le considérait comme un bon père.