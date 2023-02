Un homme de 26 ans a perdu la vie samedi soir dans un tragique évènement de planche à neige à neige, lors de la soirée Nuit Blanche à la station de ski Bromont.

Vers 19 heures, le jeune homme serait entré en collision avec un poteau de lumière en bordure de la piste. Des patrouilleurs ont été appelés sur les lieux et la victime a été transportée en centre hospitalier, où sa mort a été constatée.

« Les équipes sont hautement affectées et ébranlées. On leur a offert du soutien psychologique [samedi soir] et [dimanche] » a déclaré à La Presse la conseillère, marketing et communication à la montagne Bromont, Evelyne Déry.

Le drame s’est produit sur la piste Edmonton au Versant des Cantons. Il s’agit d’une piste difficile.

« Les causes de l’accident ne sont pas encore déterminées », a indiqué Mme Déry. Le Service de police de Bromont mènera une enquête pour faire la lumière sur les circonstances entourant l’évènement.

L’évènement s’est produit lors de la cinquième soirée Les Nuits Blanches de la saison organisée par la station de ski. Lors de ces évènements, les pentes sont ouvertes jusqu’à 1 h du matin. Un DJ, des défis et de l’animation sont prévus sur place.

« Quelle triste nouvelle. Toute la communauté de la montagne à Bromont est endeuillée ce matin. Je suis de tout cœur avec les proches et la famille du jeune homme », a déclaré la députée fédérale de Brome-Missisquoi, Pascale St-Onge.

