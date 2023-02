(Montréal) Une famille avec de jeunes enfants a été décimée dans la nuit de mercredi à jeudi, quand sa maison a été réduite en cendres à Saint-Jacques, dans Lanaudière.

Les pompiers et la Sûreté du Québec (SQ) ont jusqu’à maintenant retrouvé quatre corps dans les décombres.

Mais selon une voisine, la famille recomposée qui habitait à cet endroit comptait cinq personnes, dont un bébé né au début du mois de décembre et deux autres enfants d’âge primaire.

« On a entendu deux ou trois coups de feu, on se demandait si des chasseurs faisaient du braconnage, » a témoigné cette voisine, Mélanie Jalbert, près du lieu du drame. « Puis, on a entendu un gros bruit et on a vu que toute leur cuisine était en flammes. »

Il était environ 1 h. Mme Jalbert a alors composé le 911 pour prévenir les secours.

La maison s’est cependant effondrée rapidement en raison de la violence du brasier.

« La priorité, c’est d’identifier les victimes. Elles ne sont pas encore toutes localisées », a expliqué la sergente Éloïse Cossette, porte-parole de la SQ.

Des pathologistes ratissent les décombres afin de retrouver les corps.

« Il faut comprendre que la maison est une perte totale, ajoute la sergent Cossette. C’est totalement détruit. Les victimes ne sont pas identifiables. L’identification formelle va devoir se faire en laboratoire. Pour le moment, nous n’avons pas relevé d’éléments suspects, mais plusieurs hypothèses sont envisagées pour expliquer la tragédie. »

La mairesse de Saint-Jacques, Josyanne Forest, s’est déplacée sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts.

« Nous sommes une petite communauté, a-t-elle dit. Quand j’ai reçu l’appel pour me prévenir de l’incendie et qu’il y avait en plus des gens décédés, ça m’a ébranlée. Je trouve ça difficile de savoir qu’il y a des enfants parmi les victimes. »

Il avait d’abord été rapporté que la maison incendiée se trouvait à Sainte-Julienne, mais elle se trouve plutôt aux limites de la municipalité de Saint-Jacques, sur le rang du Cordon.