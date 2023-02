« Un geste cruel et pas possible »

« Un drame sans nom », « un geste cruel et pas possible » : la tragédie de la garderie éducative Ste-Rose laissera des traces indélébiles pour des Lavallois venus rendre hommage aux petites victimes, tôt jeudi matin.

« Quand j’ai compris c’était quoi l’évènement, c’était l’effondrement total. C’est un drame sans nom », raconte Mélanie, une voisine de la garderie. Ses enfants ont vu plusieurs ambulances se diriger vers la garderie mercredi matin. Elle ne peut retenir ses sanglots au lendemain du terrible évènement. « C’est des enfants. Ils n’ont pas à subir ça. C’est pas correct. C’est vraiment pas correct. »

Ilham Mirouchi, une mère de famille du secteur, n’a pas fermé l’œil de la nuit. « Je pense juste à comment les enfants se sont sentis. Pourquoi c’est arrivé ? »

Elle a dormi avec son fils de six ans hier. « On se trouve chanceux. C’est un geste cruel et pas possible qui aurait pu toucher n’importe qui. »

Un poste de commandement est érigé à deux pas des lieux du drame où des citoyens en larmes se recueillent, bouquets de fleurs à la main. « Des intervenants psychosociaux d’Urgence sociale et des agents d’interventions communautaires de l’escouade Prévention seront sur place pour discuter avec les citoyens qui en ressentent le besoin », signale le Service de police de Laval (SPL).

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La garderie a été placardée après le retrait de l’autobus.

Plusieurs passants essuient leurs larmes et lâchent des soupirs désemparés en repensant à ce geste « insensé. »

« Dès qu’on a reçu l’appel, les répartiteurs ont été en mesure de savoir qu’il s’agissait d’une situation hors norme », souligne Jean-Pierre Rouleau, d’Urgences Santé.

Une quinzaine de véhicules d’Urgences Santé, dont neuf ambulances, ont été mobilisés pour cette intervention impliquant plusieurs enfants.

Des véhicules de soins avancés ont été demandés sur les lieux. L’opération a nécessité 25 intervenants.

Le premier ministre François Legault se rendra à Laval sur les lieux en avant-midi.