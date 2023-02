Arnaque de type « grand-parent »

Le Québec parmi les provinces les plus touchées

(Montréal) Avec des pertes de 732 000 $ pour la seule année 2022, le Québec est la troisième province la plus touchée par l’arnaque de type « grand-parent », après l’Ontario et l’Alberta. Le phénomène étant en « hausse marquée » au pays, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Centre antifraude du Canada (CAFC) tiendront une campagne de prévention de la fraude, du 6 au 10 février, afin de sensibiliser la population.