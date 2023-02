Deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont menti aux enquêteurs chargés de faire la lumière sur la mort d’un détenu, survenue dans une cellule en 2017.

C’est la décision rendue très récemment par le Comité de déontologie policière, cinq ans après la mort de David Tshiteya Kalubi, âgé de 23 ans.

Le sergent-détective Dominic Gagné et l’agent Mathieu Paré avaient noté dans leurs registres que M. Kalubi affirmait ne souffrir d’aucun problème de santé lors de son arrivée au poste de police. Ils ont servi la même version au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), chargé d’enquêter sur la mort.

Les deux hommes avaient oublié que la procédure de réception était filmée : l’extrait vidéo confirme que M. Kalubi avait mentionné à trois reprises qu’il souffre d’anémie falciforme, une maladie sévère du sang qui affecte disproportionnellement les personnes noires. Il avait aussi indiqué prendre des médicaments – qu’il n’avait pas avec lui.

Le sergent-détective Gagné et l’agent Paré « ont présenté une déclaration qu’ils savaient fausse et inexacte au BEI qui tentait d’éclaircir les circonstances du décès de monsieur Kalubi à la suite de leur intervention à son endroit », a tranché le Comité de déontologie policière. « La faute est grave et caractérisée. »

M. Kalubi est mort le lendemain de son arrestation dans une cellule de la Cour municipale de Montréal. L’autopsie a attribué sa mort à « une arythmie cardiaque secondaire à une cardiomégalie d’étiologie multifactorielle ». La décision ne précise pas s’il existe un lien potentiel entre la maladie de M. Kalubi et la cause de sa mort.

C’est lors d’une rencontre avec les enquêteurs du BEI que les policiers ont été confondus. L’extrait de vidéosurveillance leur a été montré pour la première fois. Les deux policiers ont rapidement quitté la rencontre avec les enquêteurs.

Ils devraient être convoqués à nouveau devant le Comité de déontologie policière afin de déterminer la sanction qui leur sera imposée.