En mai 2019, la police de Québec avait déjà procédé à l’arrestation de Fecteau-Tincau et à la perquisition de son domicile dans le cadre de son enquête sur des voies de faits graves.

Un ancien courtier en assurances qui fait partie des suspects dans l’enquête sur le vol massif de renseignements chez Desjardins faisait déjà l’objet d’écoute électronique « dans un dossier de voies de faits graves ».

En juillet 2019, une enquêtrice affectée à l’opération Portier sur le vol de données a appris qu’une enquête de la police de Québec s’intéressait déjà à Nicolas Fecteau-Tincau, révèlent de nouvelles versions décaviardées de documents de cour. Ce courtier en assurances travaillait avec un autre suspect, François Baillargeon-Bouchard.

En mai 2019, la police de Québec avait déjà procédé à l’arrestation de Fecteau-Tincau et à la perquisition de son domicile dans le cadre de son enquête sur des voies de faits graves, mentionnent les documents.

Puis en juillet, l’enquêtrice de la SQ affectée à Portier a eu accès à de l’écoute électronique qu’avait déjà réalisée les agents municipaux. Elles lui ont permis d’apprendre que Fecteau-Tincau, 33 ans, avait eu des discussions au sujet de Desjardins avec plusieurs autres membres du groupe de courtiers de la capitale qui auraient eu accès aux données volées.

Des sessions d’écoute permettent de comprendre que Nicolas Fecteau-Tincau semble avoir des conversations et/ou des échanges texto avec des individus en lien avec le projet Portier, dont Jean-Loup Leullier-Masse, Mathieu Joncas, François Bouchard et Dave Leclerc. Extrait d’une déclaration de la SQ

Le document fait partie de nouvelles versions partiellement décaviardées d’affidavits policiers rendus publics par le tribunal à la demande de La Presse et d’autres médias.

À la recherche d’argent à investir au noir

L’écoute électronique a permis d’intercepter une conversation entre Fecteau-Tincau et un autre individu à la recherche d’un investisseur prêt à investir 30 000 $ et « ouvert à donner de l’argent au noir ».

Fecteau-Tincau mentionne alors un contact « qui est devenu millionnaire » et qui « a accès à beaucoup d’argent, de gros fonds », mentionne la déclaration policière. Il précise ensuite qu’il s’agit de Jean-Loup Leullier-Masse.

Cet homme d’affaires de la région de Québec est soupçonné d’avoir lui-même racheté les données de Sébastien Boulanger-Dorval, ex-employé de Desjardins et principal suspect dans l’enquête sur le vol massif de renseignements.

Fecteau-Tincau mentionne ensuite le nom de Mathieu Joncas, un courtier hypothécaire et prêteur privé. En juin 2022, le gendarme de l’industrie a prononcé contre lui une amende de 36 000 $ et 420 jours de suspension pour avoir acheté des listes de données sur 150 000 à 200 000 clients de Desjardins.

« Nicolas Fecteau-Tincau pense qu’un autre de ses amis, Dave […] pourrait aussi être intéressé et qu’il a de l’argent », poursuit l’affidavit policier.

Le document précise ensuite qu’il parle « probablement » de Dave Leclerc. Également dans la liste des suspects dans le projet Portier, il est « directeur général » des Centres hypothécaires Boréal de Boischatel, selon le site internet de l’entreprise. Il est toujours titulaire d’un permis de courtier hypothécaire de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Les documents mentionnent que les clients de Fecteau-Tincau « possèdent souvent une assurance-vie chez Desjardins ». L’accès aux données volées au Mouvement lui aurait permis de proposer des produits moins chers.

Le patron de Fecteau-Tincau, le courtier en assurances François Baillargeon-Bouchard, a écopé d’amendes totales de 40 000 $ pour avoir acheté des données volées sur 40 000 clients de Desjardins et d’avoir tenté d’entraver une enquête de l’AMF.

Passé criminel

Fecteau-Tincau a écopé d’une peine de 90 jours de prison en 2019 pour trafic de cannabis. Son casier judiciaire indique que c’est l’Escouade régionale mixte, chargée de la répression du crime organisé, qui l’a arrêté.

Le courtier a aussi été accusé de menaces en 2019, mais les accusations contre lui ont été retirées. Il a toutefois écopé d’une peine de deux ans de probation pour défaut de se conformer à une citation à comparaître.

En 2020, l’AMF a refusé de renouveler son permis de courtier en assurances à cause de sa condamnation pour trafic de cannabis. Il a contesté cette décision et obtenu gain de cause en 2021, alors que la Cour supérieure ordonnait à l’organisme de réexaminer le dossier. Mais en 2022, l’Autorité a refusé à nouveau de renouveler son permis.

Toujours aucune accusation

Plus de trois ans après, l’annonce de la vaste fuite de données confidentielles sur 9,7 millions de clients de Desjardins, la SQ, en charge de l’opération Portier sur l’affaire, n’a toujours pas déposé d’accusations.

L’enquête a commencé dès 2018 à la police de Laval après une transaction suspecte qui a poussé Desjardins à s’adresser aux autorités. La SQ a ensuite pris les choses en mains en juin 2019, quand le Mouvement a annoncé le vol massif de données sur des millions de ses clients.

Le principal suspect, l’employé du département de marketing Sébastien Boulanger-Dorval, aurait profité de ses accès pour voler et revendre les renseignements.