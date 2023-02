(Québec) Simon Jolin-Barrette mise sur la médiation et l’arbitrage afin de réduire les délais qui augmentent sans cesse pour avoir une audience devant la division des petites créances de la Cour du Québec.

Le ministre de la Justice a déposé mercredi au Salon bleu le projet de loi 8, Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec. Ce projet de loi prévoit que le gouvernement encadrera par règlement le recours à la médiation et à l’arbitrage.

Québec prévoit aussi modifier le Code de procédure civil afin qu’un « dossier qui a fait l’objet d’une médiation ou d’un protocole préjudiciaire est instruit par priorité » et de « permettre au tribunal d’imposer le respect d’une obligation contractuelle de médiation ».

Le ministre Jolin-Barrette, qui tiendra un point de presse peu avant midi afin de clarifier les détails de son projet de loi, souhaite aussi que certaines décisions « [puissent] être prises sur le vu du dossier » en matière de petites créances.

La division des petites créances de la Cour du Québec entend les causes où le montant en litige est inférieur à 15 000 $. Les délais pour obtenir une audience – en augmentation ces dernières années – varient selon les régions, mais peuvent atteindre parfois jusqu’à environ deux ans.