Blake Charbonneau finalement arrêté

Considéré comme le suspect le plus recherché au Québec, Blake Charbonneau, en cavale depuis plus d’un an, a été arrêté au Mexique et ramené au Canada, a annoncé samedi matin L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP). Il est accusé de proxénétisme et de crimes sexuels graves.