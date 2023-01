Après avoir plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme, Simon Houle (photo) avait profité de la clémence du juge Matthieu Poliquin en juin 2022 en obtenant une absolution conditionnelle, une peine peu sévère pour de telles infractions.

Simon Houle condamné à un an de prison par la Cour d’appel

Simon Houle devra finalement purger un an de prison pour avoir agressé sexuellement une femme assoupie et avoir pris des photos des parties intimes de celle-ci, a tranché la Cour d’appel. L’ingénieur avait d’abord bénéficié d’une absolution, une décision qui avait suscité un tollé l’été dernier.

« Les crimes commis par M. Houle sont sérieux. Il a abusé de la vulnérabilité de la victime et a porté gravement atteinte à son intégrité physique et sexuelle ainsi qu’à sa vie privée et à sa dignité. Les conséquences des crimes sur la victime sont importantes », a conclu mercredi la Cour d’appel en annulant l’absolution conditionnelle prononcée par le juge de première instance.

Coupable d’agression sexuelle et de voyeurisme, Simon Houle avait profité de la clémence du juge Matthieu Poliquin en juin 2022. Alors que la Couronne réclamait au moins 15 mois de prison, l’ingénieur s’en était tiré avec une absolution conditionnelle, une peine très peu sévère.

Cette décision avait provoqué une levée de boucliers dans la société civile, menant notamment à des manifestations devant les palais de justice. Des élus avaient même publiquement dénoncé cette décision.

Le plus haut tribunal de la province a relevé de nombreuses erreurs commises par le juge Poliquin. Une personne raisonnable ne comprendrait pas que Simon Houle « puisse échapper à une condamnation », estime la Cour d’appel. En effet, pour de telles infractions, les peines varient entre 12 et 20 mois de prison. L’écart entre ces peines et une absolution est si « important » qu’il mine la confiance du public envers la justice, ajoute la Cour d’appel.

De « l’acharnement »

L’agression remonte à avril 2019. Simon Houle fête dans un bar avec des amis. À la fermeture, il poursuit la soirée chez un ami. Sur place, l’accusé discute avec la victime. Ensuite, elle s’endort dans une chambre, sans la présence de Simon Houle.

Elle se réveille, éblouie par la lumière d’un appareil-photo. Elle sent alors des doigts dans son vagin qui font un mouvement de va-et-vient. Sa camisole est levée et son soutien-gorge est détaché. Alors qu’elle panique, Simon Houle retire ses doigts. Quand la femme se lève et se rhabille pour aller dans la cuisine, l’agresseur la rejoint et la ramène sur le lit, où elle finit par se rendormir.

Dans sa décision, le juge Poliquin soulignait que l’évènement s’était déroulé « somme toute rapidement » et que l’état d’ébriété de Simon Houle pouvait « permettre d’expliquer un comportement », sans toutefois constituer une défense. Également, le juge percevait de la « transparence » dans le fait que l’accusé ait avoué avoir touché le sexe d’une autre femme assoupie en 2015.

Au contraire, maintient la Cour d’appel, Simon Houle a fait preuve « d’acharnement » pendant l’agression, laquelle ne s’est pas déroulée « rapidement ». En effet, quand la victime s’est réfugiée dans la cuisine, l’accusé a eu le temps de prendre neuf photos des parties intimes de la femme à deux endroits de l’appartement.

Selon la Cour d’appel, le juge Poliquin a fait « un pas qu’il lui était impossible de franchir » en qualifiant l’agression sexuelle et le voyeurisme à l’égard de la [victime] de gestes « contextuels et ponctuels » dans la vie de Simon Houle. De plus, le juge a « erré » en évaluant l’aveu de Simon Houle concernant l’agression sexuelle de 2015.

La Cour d’appel reproche au juge de première instance d’avoir occulté certains facteurs aggravants liés au voyeurisme, particulièrement le nombre de photos, leur contenu et le fait qu’elles soient demeurées accessibles pendant un mois et demi dans le téléphone de l’accusé. Il a de plus montré ces photos à un ami.

Simon Houle devra se rendre aux autorités d’ici le 30 janvier. Il est défendu par Me Pierre Spain, alors que Me Ève-Lyne Goulet et Me Maxime Lacoursière représentent le ministère public.