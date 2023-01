Un appel au 911 rapportant des projectiles tirés en plein jour dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, s’est avéré non fondé. Selon les informations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), deux suspects munis d’une arme-jouet ont été interpellés, pour ensuite être libérés par les policiers.

Un citoyen du secteur a signalé aux autorités des coups de feu survenus en avant-midi sur la rue Notre-Dame Ouest, près de la station de métro Lionel-Groulx. L’appel faisait état de deux individus armés aux abords de l’édicule.

« On confirme qu’il s’agissait d’une arme-jouet et que l’appel est non fondé », indique l’agente Véronique Dubuc, porte-parole du corps policier.

Deux hommes âgés de 22 et 23 ans avaient rapidement été interpellés par les agents du SPVM, ajoute la relationniste.

« Les deux individus ont été relâchés puisqu’aucun acte criminel n’a été commis », précise l’agente Dubuc.