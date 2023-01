La longue nuit de Sandra et James Helm

Il a fallu toute la nuit du 28 au 29 septembre 2020 aux ravisseurs de Sandra et de James Helm pour enlever le couple de septuagénaires américains dans sa maison de Moira, dans l’État de New York, et l’amener dans un chalet à Magog, où il a été séquestré durant une journée, avant d’être libéré par les policiers.