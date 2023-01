(Joliette) Éric Rondeau s’est arrêté dans une courbe pour laisser une famille de canards traverser la route. Mais sentant « l’étau » se refermer, il a contourné les canards retardataires, quitte à les écraser, et s’est retrouvé sans le vouloir dans la voie inverse au volant de sa camionnette F-150.

« Je suis paniqué. J’ai peur. C’est dangereux. Je ne voulais pas aller là [dans la voie inverse]. Je me retrouve exactement dans la situation que je voulais éviter. »

C’est ainsi qu’Éric Rondeau a décrit au jury lundi les circonstances qui l’ont mené dans la voie inverse, le 22 juillet 2019, à l’instant où un motocycliste de 19 ans arrivait. L’homme de 47 ans est accusé d’avoir causé la mort de Félix-Antoine Gagné en conduisant de façon dangereuse sur la route 345 à Sainte-Élisabeth, près de Joliette.

Une vidéo présentée au jury au début du procès montre très bien de quelle façon l’imposante camionnette F-150 de l’accusé s’est retrouvée « complètement » dans la voie inverse en roulant à 18 km/h dans les instants précédant la collision fatale. C’est d’ailleurs cette manœuvre qui représente une conduite dangereuse, selon la Couronne.

Ce matin-là, Éric Rondeau était parti de son chalet de La Tuque et se dirigeait vers Sainte-Mélanie pour rapporter la remorque de ponton qu’il traînait. Il devait ensuite se rendre dans l’ouest de Montréal pour dresser son inventaire. Agronome de formation, l’accusé travaillait comme représentant des ventes pour un terrain de golf et ratissait le Québec dans le cadre de son travail.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Cette carte montre la configuration de la route. Éric Rondeau roulait en direction nord, donc vers la gauche.

Éric Rondeau roule en ligne droite sur la route 345. La vitesse maximale passe de 90 km/h à 70 km/h. À l’approche de la courbe, il aperçoit des canards traverser le chemin. Il vérifie dans ses rétroviseurs et freine « brusquement », puisque les autos sont « loin » derrière lui. Il active ses feux d’urgence et s’immobilise plusieurs secondes.

Toutefois, les canards « hésitent » à avancer. Éric Rondeau sent alors « l’étau se resserrer » et la situation « s’aggraver de seconde en seconde ».

« Je suis conscient que c’est dangereux où je suis arrêté, derrière moi du trafic s’en vient à haute vitesse. J’ai une remorque derrière moi. En sens inverse, je ne vois rien arriver dans la courbe », raconte-t-il.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE On peut voir sur la photo la famille de canards en train de traverser la route dans une courbe. La camionnette F-150 de l’accusé est à l’arrêt.

À ce moment, il ne peut « plus » rester en place. Il se dit même prêt à « écraser les derniers canards » pendant sa manœuvre de contournement. Il est toutefois « hors de question » de traverser la ligne médiane. « C’est trop dangereux », dit-il. Il a alors l’intention de « frôler » la ligne sans la traverser.

Pourtant, c’est directement en sens inverse que le mène sa manœuvre de contournement. « En levant mes yeux, je suis rendu de l’autre côté. Je suis paniqué, j’ai peur. C’est dangereux. Tout de suite, je corrige, mais dans la même fraction de seconde, je vois la moto qui arrive », raconte-t-il.

Notons que la manœuvre de contournement d’Éric Rondeau s’est déroulée sur une période de 11 secondes.

« Je constate que je suis de l’autre côté, je me dis : “Crisse, je suis de l’autre bord !” Tout se passe extrêmement rapidement », précise Éric Rondeau, en contre-interrogatoire. Il admet ensuite au procureur de la Couronne Me Alexandre Dubois qu’il regardait ses rétroviseurs arrière, et non devant, pendant la manœuvre de contournement.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE On peut voir la camionnette F-150 d’Éric Rondeau à contresens alors qu’une moto arrive dans l’autre direction.

Éric Rondeau assure que sa vision arrière n’était pas gênée, même si sa camionnette était encombrée de matériel de travail et que les vitres étaient teintées. Il soutient par ailleurs qu’il avait l’impression de conduire un « paquebot » avec l’imposante remorque de ponton qu’il traînait.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Cette photo montre l’arrière de la camionnette F-150 de l’accusé.

Trois ans plus tard, Éric Rondeau affirme avoir « encore de la peine » d’avoir pris part à cette collision. « J’ai beaucoup de compassion pour les parents qui ont perdu leur petit gars. J’y pense tout le temps quand mes enfants partent pour l’école le matin », a-t-il confié, la voix brisée par l’émotion.

Son contre-interrogatoire se poursuit lundi après-midi. Me Richard Dubé défend l’accusé.