La rare complexité de l’incendie, avec des risques d’explosions et de contamination environnementale, a empêché les services d’urgence de se porter au secours des personnes prises dans les décombres, racontent des citoyens.

Un village bouleversé, des citoyens qui manquent à l’appel, des services d’urgence aux prises avec des défis complexes : un incendie dans une petite entreprise de distribution de propane a causé l’émoi jeudi à Saint-Roch-de-l’Achigan. Si le pire semble avoir été évité, la municipalité mettra du temps à se relever de cette épreuve.

Il était 11 h, jeudi matin, lorsqu’une lourde déflagration a été entendue — et ressentie — à des kilomètres à la ronde. Un incendie s’était propagé dans le dépôt de propane appartenant à l’entreprise Propane Lafortune, à Saint-Roch-de-L’Achigan, dans Lanaudière, causant des explosions. Le bâtiment a été complètement détruit.

Selon nos informations, les propriétaires de l’entreprise, la famille Lafortune, n’étaient pas sur les lieux. Des employés ou clients se trouvaient cependant sur place.

« ​​Le père d’une des amies de ma fille a été le premier arrivé sur les lieux », témoigne Steve Durocher, un résidant qui habite à moins de 200 mètres du lieu de l’incendie. « Il a vu une employée sortir en criant de l’aide, puis finalement, tout lui est tombé dessus. Il est sous le choc. »

Cette affirmation a d’ailleurs été corroborée par plusieurs témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux. « Il y a des morts c’est sûr, on entendait crier avant que ça s’effondre… les pompiers étaient pas là et c’était déjà trop chaud », a notamment écrit sur Facebook Jonathan Marquis.

« Quand j’ai passé [en voiture], il y avait beaucoup de feu et ça faisait des coups de pétards comme des feux d’artifice », raconte aussi Joelle Ducharme. Celle qui travaille à la station-service du village réside dans la zone évacuée. « J’ai pesé sur le gaz parce que ni la police ni les pompiers n’étaient là », ajoute-t-elle.

En début de soirée, la Sûreté du Québec (SQ) a confirmé qu’au moins une personne manquait à l’appel. Le maire de la municipalité, Sébastien Marcil, a pour sa part assuré que trois personnes étaient disparues.

La collaboration du CISSS de Lanaudière a été demandée, afin d’envoyer sur les lieux un psychologue pour porter assistance aux pompiers qui œuvrent sur la scène du drame, a confirmé à La Presse François Thivierge, directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de Montcalm.

Rencontré par La Presse en marge d’une conférence de presse, le maire Sébastien Marcil, lui, s’est montré très émotif au vu du cette tragédie. « On se croise les doigts, c’est trois de nos citoyens qu’on cherche », a-t-il expliqué, le trémolo dans la voix et les larmes aux yeux.

M. Marcil se réjouit néanmoins que « le pire semble avoir été évité », le foyer d’incendie ayant été maîtrisé, empêchant ainsi les flammes de se propager davantage. « Au départ, on craignait d’autres explosions à cause de la présence d’hydrocarbures tout près. Le pire semble avoir été évité, je pense, même si de toute évidence, le bâtiment est une perte totale », a-t-il fait valoir.

Explosions et risques de contamination

Au-delà du drame humain, des risques d’explosions et de contamination en lien avec des déversements dans la rivière de l’Achigan ont aussi nettement compliqué le travail des pompiers, a expliqué M. Thivierge.

Des services spécialisés en protection de l’environnement ont été mis à contribution pour éviter une catastrophe environnementale. En parallèle, un périmètre d’un kilomètre a été évacué à cause des risques d’explosion. Une centaine de résidants touchés par l’évacuation se sont réfugiés dans l’église située au centre du village, réquisitionnée grâce par la municipalité qui a déclaré l’état d’urgence.

En milieu d’après-midi, une partie des résidants a pu réintégrer les domiciles en périphérie de l’incendie, situé un peu environ un kilomètre du cœur du village.

Les explosions anticipées se sont en effet produites, a confirmé en après-midi M. Thivierge. Une cinquantaine de pompiers ont ensuite continué à travailler à l’extinction des flammes, toujours visibles après le coucher du soleil. À ce moment, c’était principalement des hydrocarbures qui étaient en train de brûler, a indiqué M. Thivierge. Un agent moussant doit être utilisé pour les éteindre.

Quatre autres services de sécurité incendie, ceux de Repentigny, Rawdon, Sainte-Julienne et Saint-Lin – Laurentides ont été appelés en renfort aux pompiers de la municipalité.

La famille Lafortune « bouleversée »

Propane Lafortune a été fondée en 1955. Elle est présentement dirigée par les enfants de l’ancien dirigeant, dont Claude et Karine Lafortune. Très connue dans le village, la famille a affirmé, dans un communiqué, être « profondément bouleversée par les évènements ».

« C’est la première fois en 60 ans que notre entreprise vit une telle épreuve. Nous sommes de tout cœur avec nos employés, leurs familles et tous ceux qui pourraient être touchés par cette situation difficile, souligne la famille par écrit. Nous laissons les autorités effectuer leur travail, et nous partagerons davantage d’information lorsque possible. »

« C’est sûr qu’on les connaît ces gens-là. Moi je suis venu au monde ici. Je connais les propriétaires personnellement. Ça va nous affecter beaucoup », se désole Steve Durocher. « Karine, une des propriétaires, ses enfants jouent au hockey avec les miens. J’imagine ce qu’ils vivent en ce moment, ça doit être horrible. J’ai des employés moi, et si ça m’arrivait demain matin, je ne sais pas comment je gérerais ça. »

Je trouve ça dur, c’est un gros choc. M. Lafortune [l’ancien propriétaire], on le connaît, c’était un monsieur réservé et tellement fin. C’est tellement du bon monde. Linda Arsenault, barman du Bar Salon Saint-Roch

« C’est difficile ce qui se passe aujourd’hui, tout le monde se connaît ici. Et donc c’est très émotif pour tout le monde », a confié à La Presse Alain Pelletier, le père d’une résidante, rencontré sur place. « C’est la chose la plus triste qui peut arriver, renchérit un autre résidant, Luc Hamelin. C’est de penser aux familles endeuillées qui est le plus dur. »