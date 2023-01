Une brigadière a été blessée après avoir été happée par une automobiliste en fin d’après-midi, mardi, dans le nord de Montréal. Sa vie n’est toutefois pas en danger. Aucune infraction criminelle ne serait en cause selon les autorités, qui parlent plutôt d’un « malheureux accident ». L’évènement relance néanmoins les débats sur les dangers en matière de sécurité routière dans la métropole.

Les faits se sont produits vers 16 h, mardi. Au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le porte-parole Raphaël Bergeron affirme que la brigadière a été happée par une automobiliste alors que celle-ci circulait en direction ouest sur la rue Prieur et qu’elle aurait effectué un virage à droite, vers le nord, sur l’avenue Papineau.

« Simultanément, la brigadière revenait à son coin de rue, après avoir probablement fait traverser des gens. Elle aussi faisait face à son feu vert, tout comme l’automobiliste. C’est là qu’il y aurait alors eu collision. La conductrice s’est automatiquement immobilisée et a contacté le 911 elle-même », explique M. Bergeron.

Ce dernier parle d’un « concours de circonstances » et d’un « malheureux accident », en confirmant qu’aucune infraction criminelle n’a été décelée par les enquêteurs, qui ont récolté les témoignages sur place après la collision. Transportée à l’hôpital après les faits, la brigadière a subi des blessures légères qui ne mettent toutefois pas sa vie en danger.

L’intersection en question, située à la limite de la frontière entre Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville, est composée de deux voies en alternance sur la rue Prieur et six voies en alternance sur l’avenue Papineau. Une piste cyclable, implantée au cours de la dernière année, se trouve aussi sur la rue Prieur dans les deux sens.

Réflexions en cours

Interpellée au sujet de la pénurie de brigadiers et des dangers associés à leur métier, la responsable de la mobilité au comité exécutif de Montréal, Sophie Mauzerolle, avait ouvert la porte en début de semaine à de nouvelles mesures. « Dans les dernières années, on a déjà augmenté les budgets pour les brigadiers scolaires, ce qui était une première depuis de nombreuses années. Mais s’il y a des ressources supplémentaires à donner, on le fera », a-t-elle dit.

Selon Mme Mauzerolle, la Ville « réfléchit » actuellement à la possibilité de mobiliser d’autres acteurs autour des corridors scolaires, dont l’Agence de la mobilité durable (AMD), dont le rôle a été appelé à grandir depuis quelques mois déjà.

« Toutes les options sont sur la table et on va regarder ça dans les prochaines semaines », a insisté la responsable, évoquant « d’autres annonces à venir » à ce sujet dans les prochaines semaines.

« Il y a plusieurs stratégies. C’est sûr que les parents et les communautés scolaires peuvent interpeller leurs postes de quartier, on le fait nous aussi parce qu’on a quand même une certaine expertise de notre territoire, donc on soumet certaines demandes au SPVM. Eux ont une grille de critères pour s’assurer de mettre les brigadiers aux meilleurs endroits en fonction des corridors scolaires, donc ils respectent une grille d’analyse », a également détaillé Mme Mauzerolle.

Au SPVM, on précise par ailleurs qu’une campagne de recrutement est en cours pour trouver des brigadiers. « À l’heure actuelle, la vaste majorité des postes à temps plein sont pourvus et des postes surnuméraires demeurent vacants », explique un porte-parole du service de police, dans une réponse envoyée par courriel à la suite des questions de La Presse.

« Comme dans plusieurs autres secteurs de l’économie, la pénurie de main-d’œuvre se fait sentir. Sans compter que l’emploi de brigadier vient notamment avec un horaire atypique, soit une journée de travail coupée, qui suit les déplacements des enfants le matin, le midi et l’après-midi », ajoute-t-il.

Avec Isabelle Ducas, La Presse