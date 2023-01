Homme trouvé mort près du chemin Roxham

Une traversée en pleine tempête

Sans le sou, sans travail et embourbé dans la paperasse, Fritznel Richard n’en pouvait plus. Le 23 décembre dernier, en pleine tempête, l’homme d’origine haïtienne a tenté de traverser les quelques kilomètres de forêt à la frontière canado-américaine, non loin du chemin Roxham, pour rejoindre sa femme restée au sud : une décision qui lui a été fatale. Son corps gelé a été retrouvé deux semaines plus tard, mercredi dernier.