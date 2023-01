Deux femmes et un homme ont été blessés après un violent face-à-face survenu sur la route 167 à Chibougamau en fin d’après-midi lundi. Une ambulance qui tentait de leur porter secours a aussi perdu le contrôle et effectué une sortie de route.

L’accident s’est produit vers 15 h aux alentours du kilomètre 212 de la route 167, à Chibougamau, dans le Nord-du-Québec. Cette route relie le Lac-Saint-Jean à Mistissini en passant par Chibougamau.

Pour une raison encore inconnue, l’un des véhicules a dévié de sa route avant de rentrer dans un autre véhicule venant en sens inverse.

La température, notamment la neige, pourrait avoir joué un rôle dans l’accident, mais une enquête le déterminera, indique Béatrice Dorsainville, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

Dans l’un des véhicules, deux femmes ont été blessées gravement. L’une d’elles, la conductrice, se trouve dans un état critique et on craint pour sa vie. Le conducteur de l’autre véhicule a aussi été blessé.

Plusieurs ambulances ont été dépêchées sur les lieux, dont une qui a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux, rapporte Mme Dorsainville. Les ambulanciers n’ont pas été blessés et il n’y a pas non plus eu de bris de service, indique-t-elle.

La portion de la route 167 où a eu lieu l’accident a été fermée à la circulation le temps de l’enquête.