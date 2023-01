Le corps retrouvé mercredi non loin du chemin Roxham, en Montérégie, est celui d’un homme d’origine haïtienne qui avait tenté de traverser la frontière pour se rendre aux États-Unis.

La Sûreté du Québec (SQ) a finalement identifié l’homme comme étant Fritznel Richard, 44 ans de Montréal.

« M. Fritznel aurait tenté, selon l’enquête, de rejoindre un membre de sa famille vivant aux États-Unis et serait décédé lors de cette malheureuse tentative », indique la SQ, par voie de communiqué.

Le corps policier précise que le cadavre ne portait pas de marques de violence apparentes et que l’hypothermie semble être la cause probable du décès. « Une enquête du coroner devrait être effectuée afin de trouver la ou les causes précises ainsi que les circonstances du décès », ajoute-t-on.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

La SQ confirme par le fait même qu’elle avait lancé un avis de recherche durant le temps des Fêtes, entre les 27 et 29 décembre, pour tenter de retrouver Fitznel Richard, après que sa disparition eu été signalée par des proches.

Les recherches avaient toutefois été interrompues « alors que les informations détenues indiquaient que M. Richard serait entré aux États-Unis », affirme la police.

Rappelons que le corps de Fitznel Richard a été repéré mercredi du côté canadien de la frontière par un hélicoptère américain en patrouille. On ne sait toujours pas si l’homme possédait un statut quelconque au Canada.