(Barrie) Les funérailles de l’agent de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) qui a été tué la semaine dernière doivent avoir lieu ce mercredi à 11 h dans un aréna de sa ville natale de Barrie, à une centaine de kilomètres au nord de Toronto.

La Presse Canadienne

La cérémonie privée pour le constable Grzegorz Pierzchala, qui était âgé de 28 ans, aura lieu à l’Aréna Sadlon.

Les membres de la famille du policier et leurs invités seront rejoints par le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, des agents de la Police provinciale de l’Ontario, d’autres services de police et des membres des Forces armées canadiennes, ainsi que d’autres membres du personnel et des responsables des services d’urgence.

Les funérailles ne sont pas ouvertes au public, mais une diffusion en personne devrait avoir lieu au Caledonia Lions Hall dans le comté de Haldimand, où l’agent Pierzchala était basé avec la Police provinciale de l’Ontario.

Grzegorz Pierzchala était un ancien constable à l’Assemblée législative de l’Ontario et il a aussi été membre des Forces armées.

PHOTO PPO, FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE Grzegorz Pierzchala

Le 27 décembre, il a été tué dans ce que la police a qualifié d’embuscade après avoir répondu à un appel pour un véhicule tombé dans un fossé à l’ouest de Hagersville, à l’ouest d’Hamilton.

Randall McKenzie, 25 ans, et Brandi Crystal Lyn Stewart-Sperry, 30 ans, font chacun face à une accusation de meurtre au premier degré relativement à la mort du policier.