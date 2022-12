(Montréal) Un détenu de la prison de Bordeaux est mort à la suite d’un évènement samedi après-midi où il aurait été grièvement blessé.

La Presse Canadienne

L’homme a été transporté en centre hospitalier pour y traiter des blessures graves, où il est décédé plus tard. Une autopsie doit avoir lui pour déterminer les causes et les circonstances entourant le décès, explique mardi le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Nicolas Scholtus.

L’enquête est menée par l’équipe des crimes contre la personne de la SQ.

La victime est Nicous D’Andre Spring. Il était âgé de 21 ans.

En raison de l’enquête en cours, la SQ garde confidentiels les détails de l’évènement ainsi que les accusations qui ont conduit D’Andre Spring en détention, et depuis quand il y était.

L’établissement de détention de Montréal, aussi appelé prison de Bordeaux, est situé sur le boulevard Gouin Ouest, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.