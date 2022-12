Le conducteur du véhicule immobilisé qui s’apprêtait à sortir a subi des blessures sérieuses. L’homme de 53 ans a été transporté à l’hôpital et se trouve dans un état critique. Sa passagère, âgée de 58, a aussi été blessée, mais elle serait hors de danger.

(Montréal) Un véhicule a percuté une voiture qui était immobilisée dans le stationnement du centre commercial des Galeries Lachine, à Montréal, lundi soir.

La Presse Canadienne

L’accident est survenu aux alentours de 16 h dans l’arrondissement de Lachine.

« Un véhicule en mouvement serait entré en collision avec un véhicule immobilisé et lors de l’impact, l’une des personnes qui s’apprêtaient à sortir du véhicule immobilisé aurait été happée par le premier véhicule », a expliqué une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Mariane Allaire-Morin.

Les deux voitures ont terminé leur course dans le bâtiment commercial, ce qui laisse croire que la voiture en mouvement circulait à une vitesse importante.

Le conducteur du véhicule immobilisé qui s’apprêtait à sortir a subi des blessures sérieuses. L’homme de 53 ans a été transporté à l’hôpital et se trouve dans un état critique. Sa passagère, âgée de 58, a aussi été blessée, mais elle serait hors de danger.

Le conducteur de la voiture en mouvement, un homme de 76 ans, n’a pas été blessé. Il a été traité pour un choc nerveux.

La scène de l’accident est actuellement protégée afin de permettre aux enquêteurs du SPVM d’analyser les lieux et de mieux comprendre les causes et circonstances de la collision.