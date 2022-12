Marche pour Maria Legenkivska

« On n’a plus de patience »

Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies vendredi matin à Montréal pour une marche à la mémoire de la jeune Maria Legenkivska, tuée mardi par un chauffard alors qu’elle se rendait à l’école. « Sa mort était totalement évitable », ont scandé les organisateurs, qui dénoncent la « violence routière ».

Les manifestants ont effectué une courte marche dans le quartier Centre-Sud jusqu’à l’école primaire Jean-Baptiste-Meilleur. C’est là que se rendait Maria Legenkivska, 7 ans, quand elle a été happée par un chauffard qui a ensuite pris la fuite, mardi matin.

À l’angle des rues de Rouen et Parthenais, une minute de silence a été observée devant les toutous et fleurs qui sont déposés sur le trottoir depuis quelques jours par des citoyens endeuillés.

Les larmes ont coulé, des marcheurs se sont enlacés. À l’étage d’un immeuble, un homme a observé la scène de son balcon, sur lequel était accroché une couronne de Noël.

« On veut de la sécurité pour tous. Les gens roulent trop vite », a dénoncé Caroline, une résidante du quartier venue avec sa fille de 7 ans. Elle connait la mère de la petite Maria, une réfugiée ukrainienne venue s’installer à Montréal avec ses trois enfants il y a quelques mois.

« Il y a une grande indignation, une grande colère partout à Montréal à la suite du décès de Maria », a déclaré Mathieu Murphy-Perron, de Vélorution Montréal.

C’est un « mensonge », dit-il, d’affirmer que la majorité des automobilistes respecte les limites de vitesse dans les zones scolaires, comme l’a fait plus tôt cette semaine le premier ministre François Legault.

« Il faut juste prendre quelques minutes devant une école pour voir que les gens dépassent grandement les limites de vitesse, parce que les aménagements s’y prêtent », a-t-il déclaré.

Carl St-Denis, qui a mis sur pied le Collectif apaisement pour Sainte-Marie, a rappelé les multiples démarches que son groupe et lui ont effectuées au cours des dernières années pour tenter d’obtenir des mesures d’apaisement de la circulation dans le quartier.

« On était déjà excédés. On ne veut plus de lenteur : je veux que le rythme accélère quand on demande des aménagements », dit M. St-Denis, qui observe que « c’est bête » qu’il faille la mort d’un enfant pour qu’une prise de conscience arrive.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante, était présente à la marche.

« On n’en a plus de patience », dit Carl St-Denis. « On va être là pour pousser la Ville », ajoute-t-il.

Présente à la marche ce matin, la mairesse de Montréal Valérie Plante dit avoir entendu le message des marcheurs. « On veut que les familles restent à Montréal et se sentent en sécurité », a déclaré la mairesse Plante. « On va redoubler d’ardeur. »

Il faut remettre en question la place de la voiture dans les villes, a-t-elle ajouté.

« Arriver en retard à un rendez-vous, ce n’est rien. Il faut se responsabiliser comme société et se demander à qui appartient la ville, à qui appartient la voie publique. Je vais faire ma job, mais il faut aussi réfléchir à respecter les limites de vitesse et se demander si le partage de la route est bien fait dans les villes », a déclaré Valérie Plante.