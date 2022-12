Horaire des magistrats

La juge en chef défend sa réforme

La juge en chef de la Cour du Québec persiste et signe : sa décision « plus que justifiée » de diminuer le nombre de jours où siègent les juges au criminel n’entraînera pas des milliers d’arrêts du processus judiciaire, comme le craint Québec. Dans une déclaration déposée en cour, Lucie Rondeau défend farouchement sa réforme et écorche le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette.