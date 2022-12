Une fillette de sept ans qui se rendait à l’école en marchant a été mortellement happée par une voiture à l’intersection des rues Parthenais et de Rouen, mardi matin, dans l’arrondissement de Ville-Marie. L’automobiliste a pris la fuite après la collision.

À 8 h 05, le 911 a reçu plusieurs appels concernant une collision entre une voiture et un piéton.

« Sur les lieux, les policiers ont porté assistance à une jeune fille âgée de sept ans qui a été blessée grièvement », a expliqué Julien Lévesque, agent relationniste du Service de police de la Ville de Montréal.

« La jeune victime a rapidement été prise en charge par des techniciens paramédics qui l’ont transportée en ambulance dans un état critique dans un centre hospitalier de la région de Montréal », a-t-il poursuivi.

Julie Gauvin, superviseure chez Urgences-santé, a pour sa part indiqué que les ambulanciers craignaient pour la vie de la patiente lors de son transport vers un hôpital.

L’automobiliste impliqué dans la collision a pris la fuite avant l’arrivée des policiers. Un large périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur et des policiers ont rencontré des témoins. Ils ont aussi vérifié si des caméras de surveillance ont pu capter des images du délit.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un large périmètre de sécurité a été érigé et des policiers rencontrent présentement des témoins.

Louis-Philippe Piché descendait la rue Parthenais en voiture quand la collision est survenue. Il n’a pas vu l’enfant se faire happer par un véhicule, mais le conducteur du camion cube devant lui a assisté au drame.

« Nous, on a vu quelqu’un par terre, mais personne ne réagissait. On pensait que c’était peut-être une personne qui avait perdu connaissance. Ma femme est descendue de la voiture pour aller voir ce qui se passait. Elle s’est rendu compte que c’était grave », raconte l’homme qui habite sur la rue Parthenais, mais dans le Plateau-Mont-Royal, plus au nord.

La fillette, au milieu de la chaussée, semblait très mal en point. Des passants ont alors accouru au CLSC Parthenais pour demander de l’aide. Du personnel médical s’est rendu auprès de la victime avec un chariot rempli de matériel.

Selon Louis-Philippe Piché, la fillette n’avait pas de pouls, mais grâce à des manœuvres de réanimation, elle a réussi à reprendre une ou deux respirations. « Il y avait du sang sur sa tête, dans sa bouche », note-t-il.

La sœur de l’enfant serait arrivée sur les lieux quelques minutes plus tard, selon M. Piché, puis elle serait allée prévenir ses parents.

Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, confirme que trois infirmières et un médecin résident du CLSC ont porté secours à la petite victime. « Évidemment, des interventions comme ça, à l’extérieur, ce n’est pas monnaie courante. Mais les infirmières et les médecins résidents sont formés pour agir dans des situations comme ça », a-t-il dit. « On espère que leur intervention aura un impact positif », a-t-il ajouté, précisant que du soutien psychologique a été offert au personnel.

Une vigie « pour que la vie de l’enfant soit sauvée » aura d’ailleurs lieu mardi soir à 18 h 30, au parc des Royaux, tout près du lieu de la collision.

« Il y a beaucoup de circulation »

Philippe Bouchard, lui, habite devant le lieu de la collision. Dès qu’il a vu des voitures de police, il est sorti de sa maison pour offrir de l’aide. « J’ai eu un choc en voyant que c’était un enfant », raconte celui qui est éducateur dans un CPE du quartier.

Il y a quelques années, le citoyen a d’ailleurs demandé à ce que des avancées de trottoirs soient mises en place à l’intersection des rues Parthenais et de Rouen. Sa demande ne s’est pas matérialisée.

« Dans le quartier, il y a beaucoup de circulation de transit à cause du pont Jacques-Cartier qui est proche. Et avec la fermeture du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, il y a encore plus de circulation. Les gens sont impatients. Ils ne font pas leur arrêt comme il faut », souligne M. Bouchard.

La mairesse Valérie Plante s’est exprimée sur Twitter au sujet de cette collision entre une voiture et un piéton, le cinquième évènement du genre à Montréal en une dizaine de jours. « Les mots me manquent face à l’horrible évènement de ce matin, alors qu’un enfant a été gravement blessé dans un délit de fuite, dans Centre-Sud. Le SPVM poursuit son enquête. Je pense très fort à la famille et souhaite un prompt rétablissement à l’enfant », a-t-elle écrit.

L’intersection des rues Parthenais et de Rouen est un corridor scolaire, comme l’indiquent plusieurs affiches jaunes dans le secteur, mais mardi matin, il n’y avait pas de brigadier pour aider les enfants à traverser. La vitesse de la circulation y est limitée à 30 km/h en tout temps, notamment en raison de la présence d’écoles et d’un parc tout près.

L’intersection est balisée uniquement par deux panneaux d’arrêt et du marquage au sol. Il y a quelques années, des bollards en plastique ont été installés un coin de rue plus loin, plus précisément devant l’école Jean-Baptiste-Meilleur, pour ralentir la vitesse des voitures.

« Tout le monde est au courant »

Selon nos informations, le sujet de la dangerosité des comportements automobilistes autour de l’École primaire Jean-Baptiste-Meilleur, fréquentée par la jeune victime, fait l’objet de plaintes depuis des années.

« La police, l’arrondissement, le centre de services scolaire : tout le monde est au courant », explique un parent de l’école Jean-Baptiste-Meilleur qui veut garder l’anonymat pour s’exprimer librement.

« L’arrêt au coin de Parthenais n’est pratiquement jamais respecté… Les gens arrivent vite. Je me suis moi-même plusieurs fois retrouvé sur le capot d’une voiture. Devant l’école, c’est maximum 30 km/h, mais il y en a qui sont facilement au-dessus de 70 km/h. C’est une véritable autoroute, et rien ne change. »

Le SPVM vient parfois le matin, dit ce parent. « Mais ils arrivent après 8 h 15, quand les enfants sont déjà en classe. Ils viennent trop tard. Ça fait des années que des parents demandent un deuxième brigadier, mais le SPVM refuse. »

Au Québec, les piétons sont nettement plus à risque de mourir. Même s’ils sont impliqués dans 7 % des accidents de la route, ils représentent 15 % des décès, selon les données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

L’année 2022 connaît d’ailleurs une hausse des accidents de la route au Québec et les piétons en font particulièrement les frais, selon les données de la SAAQ. De janvier à septembre, 39 piétons ont perdu la vie sur la route, en hausse de 15 % par rapport à la même période en 2021.

Plus de véhicules, plus de danger

Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, note que l’on a peu de détails sur les circonstances de la collision jusqu’à présent. Elle note que les enfants qui vont à l’école à pied devraient pouvoir le faire sans crainte d’être victimes d’une collision avec une personne qui pilote un véhicule automobile.

« Les parents de cette fillette-là, ils ont fait la bonne chose pour la société. Ils ont laissé leur fille aller à l’école à pied, ils ont voulu développer son autonomie et créer des zones scolaires plus sécuritaires. Comme société, notre rôle est de s’assurer que les enfants puissent le faire en toute sécurité. »

Ne pas le faire, c’est encourager un cercle vicieux qui augmente la dangerosité autour des écoles, dit-elle. « On va avoir plus de monde en voiture, donc avec plus de voitures autour de l’école et plus de danger dans la zone scolaire. Chaque voiture qui n’est pas sur la route près d’une école est un danger de moins pour les enfants. »

Mme Cabana-Degani note que cinq personnes qui se déplaçaient à pied ont perdu la vie et cinq autres ont été gravement blessées ces derniers jours au Québec.

« Je ne sais pas si les gens sont fatigués, s’il y a moins de vigilance dernière le volant. Est-ce qu’on retrouve tout simplement les chiffres terribles de 2019, avant la pandémie ? Ce que ça nous fait dire, c’est qu’il faut absolument accélérer la mise en œuvre des actions qu’on connaît, qui fonctionnent. »

Piétons Québec cite le rétrécissement de la largeur des rues, les aménagements sécuritaires aux intersections, la diminution de la limite supérieure de la vitesse autorisée, et une mise à niveau de la formation des ingénieurs civil « encore trop centrée sur la fluidité des déplacements motorisés, souvent au détriment de la sécurité des usagers vulnérables ».

Selon la Ville de Montréal, toutes les 41 heures, une personne est tuée ou gravement blessée dans une collision impliquant une personne qui conduit un véhicule motorisé à Montréal.

L’été dernier, un autre drame impliquant un enfant a eu lieu, quand une fillette de 2 ans que sa mère transportait dans une poussette a été happée à mort à l’intersection de l’avenue des Récollets et de la rue Fleury Est, dans l’arrondissement de Montréal-Nord. La conductrice d’un VUS effectuait un virage et les a percutées.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse