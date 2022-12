Un membre d’un gang de rue rattrapé par son appel au 911

Une fusillade digne du Far West où la victime, membre d’un gang de rue de Rivière-des-Prairies, publie la scène sur Snapchat et avise elle-même les policiers de l’évènement. En contactant le 911, Andrew Luberisse s’est autodénoncé lors de cette attaque qui a failli lui coûter la vie, permettant son arrestation quelques mois plus tard. Il a d’ailleurs écopé lundi de trois ans de prison.