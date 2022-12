Le mafieux Nicola Spagnolo a été reconnu coupable de voies de fait graves lundi après-midi.

Spagnolo, 47 ans, a poignardé un jeune homme – dont on doit taire l’identité – à la suite d’une dispute survenue à la sortie d’un bar situé à l’angle des rues Saint-François-Xavier et Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal, dans la nuit du 1er au 2 août 2020.

L’identification formelle de Nicola Spagnolo comme étant celui qui avait poignardé la victime était au cœur du procès qui s’est principalement déroulé au printemps dernier.

La preuve reposait notamment sur le témoignage de la victime et sur une vidéo captée par une caméra de surveillance la nuit du crime. Spagnolo n’avait présenté aucune défense.

Une simple discussion s’envenime

Lors de son témoignage, la victime a raconté être sortie avec des amis ce soir-là. Il a admis avoir été intoxiqué par l’alcool et a dit être sorti du bar durant la soirée pour fumer une cigarette.

C’est à ce moment qu’il a aperçu un homme et une femme en train de discuter sur le trottoir et qu’il a commencé à leur parler.

Lorsque le jeune homme a commencé à s’adresser à la femme, l’homme lui a dit d’arrêter.

Le jeune homme lui a demandé d’être respectueux à son endroit et le ton a monté.

Un employé du bar s’est approché de la victime et a dit au jeune homme d’arrêter, car « il ne veut pas de problème avec cet homme-là ».

Peu après, l’homme s’est approché de la victime et lui a asséné un coup de couteau dans le flanc gauche.

Alors que la victime était hospitalisée, les enquêteurs des crimes généraux de la région sud du SPVM lui ont présenté une enfilade de photos de suspects potentiels et elle a reconnu Spagnolo comme étant son assaillant.

Spagnolo et la femme ont aussi été captés par des caméras de surveillance du bar avant l’altercation et la scène a été filmée de loin par une caméra du théâtre du Centaur, situé tout près.

Le juge Yves Paradis, de la Cour du Québec, a déclaré que la victime avait tenu certains propos contradictoires qui affectaient en partie son témoignage.

En revanche, le magistrat a fait un visionnement exhaustif et une analyse rigoureuse des différentes vidéos captées par les caméras de surveillance et il conclut hors de tout doute que M. Spagnolo est l’individu qui a interagi avec la victime et qui lui a asséné un coup de couteau.

Les observations sur la peine auront lieu le 26 avril prochain. Nicola Spagnolo est passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement.

La poursuite est assurée par Me Matthew Ferguson et la défense, par Me Danièle Roy.

Me Ferguson n’a pas demandé à ce que Spagnolo soit détenu immédiatement, en attendant le prononcé de sa peine, soulignant que l’accusé avait respecté ses conditions.

Spagnolo est considéré par la police comme un membre du clan sicilien de la mafia montréalaise, mais le crime pour lequel il vient d’être reconnu coupable n’a rien à voir avec des activités mafieuses.

