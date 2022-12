Malgré une certaine accalmie en ce qui concerne les fusillades, l’usage d’armes à feu dans les milieux criminels ne diminue pas dans la métropole cette année. Loin de là. On compte en 2022 plus d’évènements impliquant des armes à feu que l’année dernière pour la même période, selon des données obtenues par La Presse. Les récents tirs à Dorval et à Saint-Léonard ont d’ailleurs ravivé l’angoisse des Montréalais face à ce fléau.

La violence par armes à feu a fait les manchettes cette semaine encore. D’abord à la suite d’un évènement survenu dans la nuit de mardi à mercredi dans un quartier résidentiel et sans histoire de Dorval. Un homme de 22 ans a été tué par des tirs d’arme à feu, ce qui a suscité une vive inquiétude dans le secteur.

Selon nos informations, ce meurtre serait relié à un conflit entre un gang de rue montréalais et un gang rival de Laval.

Au lendemain du drame, des coups de feu ont été tirés dans le stationnement bondé d’un supermarché IGA situé dans l’arrondissement de Saint-Léonard au beau milieu de l’après-midi.

Les suspects ont pris la fuite avant l’arrivée de la police. Plus tard, une femme de 20 ans et deux jeunes hommes de 17 ans ont été repérés à bord d’un véhicule à Pointe-aux-Trembles. Le trio a été appréhendé par la police. Les présumés tireurs ont été détenus et les enquêteurs devaient les rencontrer plus tard, a indiqué l’agent Raphaël Bergeron, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Des sources policières ont par ailleurs indiqué jeudi que les coups de feu auraient été tirés par des personnes qui se trouvaient à bord de deux véhicules distincts.

116 évènements liés aux armes

Ce type d’évènement fait désormais partie du quotidien des Montréalais. Les deux dernières années ont vu augmenter les conflits armés dans les milieux criminels.

L’année en cours pourrait être plus marquante en ce qui concerne les armes à feu que l’année 2021, révèlent des chiffres compilés dans un rapport de l’Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu (ENSALA) pour 2022. Le document obtenu par La Presse détaille l’usage d’armes à feu pour la période du 1er janvier au 15 septembre 2022.

On compte cette année pour cette période 116 évènements liés aux armes, selon le rapport. On y indique que 647 douilles ont été récupérées par les équipes du SPVM. Un chiffre impressionnant sachant que la période couverte ne représente qu’une partie de l’année.

En comparaison, les responsables de l’ENSALA chargés de comptabiliser les évènements rapportent 109 évènements d’usage d’armes à feu pour cette période en 2021. Un total de 499 douilles avaient été retrouvées par les autorités.

Les homicides et tentatives de meurtre où des pistolets ont été utilisés sont en nette augmentation, à la lumière des deux rapports. Treize personnes ont été tuées par balle en 2022, soit quatre de plus que l’année précédente au même moment.

Quant aux tentatives de meurtre, elles sont aussi en hausse si on se base sur la période pour laquelle les données de 2022 sont disponibles. On en dénombre 42 cette année, contre 37 l’année passée au 15 septembre.

Les décharges d’arme à feu sont toutefois en baisse, comme l'a rapporté La Presse en octobre dernier.

Pour la période visée, on compte 50 épisodes de coups de feu en 2022, contre 60 en 2021.

À noter : les évènements impliquant des armes à feu recensés par l’ENSALA ne se limitent pas aux coups de feu, tentatives de meurtre et homicides. On recense aussi les armes à feu saisies lors d’opérations policières avec preuve d’utilisation : une victime blessée, la présence d’un impact de projectile ou d’une douille. Les saisies lors d’une agression au domicile font partie de cette compilation qui brosse le portrait de l’usage des armes. Les évènements de simple possession d’arme à feu lors d’une interpellation sont toutefois exclus.

Les rapports de l’ENSALA en quelques chiffres

Avec la collaboration d’Henri Ouellette-Vézina et de Frédérik-Xavier Duhamel, La Presse