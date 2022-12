Un jeune homme de 23 ans, Gahens Lee Souverain, a été arrêté pour la tentative de meurtre commise contre le mafioso Davide Barberio en septembre 2021 à Laval, a annoncé la Sûreté du Québec dans un communiqué.

Souverain était déjà détenu pour un autre crime au moment de son arrestation lundi.

Mardi, il a été accusé au palais de justice de Laval de tentative de meurtre, d’avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de mettre la vie en danger, de possession d’arme à feu à autorisation restreinte, de possession d’un dispositif prohibé et de bris d’ordonnance d’interdiction d’arme à feu.

Le 21 septembre 2021 en milieu d’après-midi, Davide Barberio se trouvait dans le garage de sa résidence du boulevard Lévesque Est, près de la rue du Tangara, lorsqu’il a été atteint par au moins un projectile de fort calibre à l’abdomen.

Le crime aurait été commis alors que des membres de sa famille se trouvaient à proximité. Barberio a survécu à l’attaque.

En février suivant, une photo du suspect tirés d’une vidéo de caméra de surveillance a circulé dans des médias montrant un individu cagoulé tenant un pistolet muni d’un silencieux.

Patron de la rue

Au moment de l’attentat, Barberio était considéré par la police comme le patron de la rue (street boss) de la mafia montréalaise. Il était soupçonné à cette époque de faire partie d’un groupe de décideurs du crime organisé montréalais composé de Hells Angels et de membres de la mafia, et avait alors, nous a-t-on dit, pris du galon à la suite des meurtres des deux frères Salvatore et Andrew Scoppa commis en mai et octobre 2019.

Sa situation aurait toutefois changé depuis, selon nos sources.

D’après nos informations, la tentative de meurtre dont Barberio a été victime pourrait avoir comme toile de fond un conflit avec un membre des Hells Angels.

Gahens-Lee Souverain a été arrêté en février dernier en compagnie d’un autre individu, McLee Charles, alors que le duo aurait rôdé autour de la résidence d’un individu relié aux motards à Terrebonne.

Lorsqu’ils ont été arrêtés par les enquêteurs des stupéfiants des régions Est et Nord du SPVM, les deux hommes auraient été en possession d’un pistolet muni d’un silencieux.

Dans cette affaire, Souverain a été accusé de possession d’une arme à feu, d’un silencieux, d’un chargeur, d’une voiture volée et de non-respect des conditions.

Le jeune homme de 23 ans a aussi d’autres antécédents judiciaires de non-respect des conditions et a été condamné à 14 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants en 2020.

