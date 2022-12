Un fournisseur d’armes lié aux gangs de rue arrêté

La police a arrêté un quinquagénaire bien connecté dans les milieux criminels de Montréal et des États-Unis, qui aurait agi comme fournisseur des gangs de rue et alimenté le marché noir québécois en armes puissantes comme un pistolet-mitrailleur, un fusil de tireur d’élite et des carabines semi-automatiques.