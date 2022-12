Nouveau blitz antidrogue dans la métropole. La police montréalaise a annoncé jeudi avoir saisi pas moins de 105 kilogrammes de cocaïne et arrêté une douzaine de suspects dans la foulée, lors de deux opérations tenues la veille. Le butin collecté par les enquêteurs est évalué à près de 3,7 millions.

Les deux affaires sont liées à des individus « liés au crime organisé », a indiqué d’emblée le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans un communiqué.

Un premier suspect âgé de 32 ans avait d’abord été interpellé dans l’arrondissement de Saint-Léonard, mercredi vers 14 h, alors qu’il sortait de sa voiture « un sac de hockey rempli de drogues ». Les autorités disent avoir trouvé dans ce sac « 25 kilogrammes de cocaïne, 1000 comprimés de stupéfiants » et diverses quantités de cannabis.

Huit autres personnes, dont sept hommes et une femme, ont ensuite été arrêtées « en raison de leur participation présumée au même réseau » de distribution.

« Plus de 500 000 $ en argent comptant, 4 kg de méthamphétamine en cristaux et 4000 comprimés ont aussi été saisis », relate le corps policier, en précisant que cette première affaire découlait d’une enquête lancée l’été dernier par l’équipe Antigang de la Division du crime organisé.

Quelques heures plus tard, aux alentours de 19 h 40, un suspect âgé de 48 ans a été intercepté par les policiers à Kirkland, dans l’ouest de Montréal. Au moment de son arrestation, « une boîte de carton comprenant 30 kg de cocaïne se trouvait à l’intérieur de son véhicule », affirment les forces de l’ordre.

Trois contenants « comprenant 46 kg de cocaïne » ont ensuite été saisis dans le véhicule d’un deuxième suspect, quant à lui âgé de 28 ans, qui a été arrêté dans le même secteur peu de temps après.

Une ultime perquisition menée dans une résidence de Laval a enfin débouché sur la saisie de quatre autres kilogrammes de cocaïne et l’arrestation d’un suspect de 27 ans. D’ailleurs, les trois saisies de cette seconde affaire « ont permis de trouver près de 8 000 $ en argent comptant, un pistolet à impulsion électrique, du crack et de la MDMA (ecstasy) », soutient le SPVM.

À noter : cette seconde affaire découlait quant à elle d’une enquête ciblant directement un réseau de distribution de cocaïne opérant sur l’île de Montréal et la Rive-Nord, menée par les unités Stupéfiants nord-est et l’Équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu (EMAF) de la Division du crime organisé.

Tous les suspects interpellés dans le cadre de ces perquisitions comparaîtront ce jeudi au palais de justice de Montréal. Ils devraient faire face à des accusations liées au trafic de stupéfiants.

La police de Montréal a profité de ces annonces, jeudi, pour réitérer que la collaboration du public est essentielle dans la lutte contre le crime organisé. Toute personne qui détiendrait des informations pertinentes en lien avec des activités criminelles est invitée à contacter le 911, son poste de quartier, ou encore le centre confidentiel d’Info-Crime Montréal en composant le 514-393-1133. Un formulaire de signalement peut également être transmis sur le site web de l’organisme, de façon anonyme.

D’autres perquisitions jeudi

Des perquisitions étaient aussi en cours jeudi matin pour du trafic de stupéfiants dans les arrondissements de LaSalle et Saint-Laurent, à Montréal. L’intervention est menée par l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO), dont font partie la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal. Elle fait suite à une enquête qui a commencé en octobre dernier. Plusieurs unités de la SQ sont sur place, dont un maître-chien et le groupe tactique d’intervention.

La Presse Canadienne