Une alerte de tireur actif potentiel a été envoyée aux élèves et aux membres du personnel vendredi, peu après 14 h.

La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) est toujours à la recherche du suspect possiblement armé qui rôdait vendredi soir aux abords du Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse.

Les enquêteurs de la RIPTB sont toujours à la recherche de l’homme « aux allures suspectes » qui a forcé le confinement des étudiants et des membres du personnel vendredi dans le Collège Lionel-Groulx, pendant près de quatre heures.

Les agents ne peuvent toujours pas confirmer que l’individu était armé, mais ils affirment que le suspect ne serait jamais entré à l’intérieur de l’établissement.

« On valide de l’information et on rencontre des témoins qui pourraient nous permettre d’identifier l’individu qu’on voit sur les images vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux », explique la sergente Karine Desaulniers.

La RIPTB demande maintenant de l’aide auprès de la population pour identifier la personne suspecte. Toutes informations pertinentes peuvent être communiquées de façon confidentielle au 450 435-2421.