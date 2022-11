Dans la foulée d’allégations d’abus physiques, de harcèlement psychologique et d’agressions sexuelles commis par l’entraîneur de basketball féminin Danny Vincent, les ministres québécois joignent leurs forces et déclenchent une enquête.

Dans un article publié par le Journal de Montréal, plusieurs anciennes joueuses de basketball ont dénoncé les abus de l’entraîneur à leur endroit. Danny Vincent, ancien entraîneur de basketball féminin à l’école secondaire du Rocher à Shawinigan, au Collège Montmorency et au Cégep Édouard Montpetit, avait même été congédié pour avoir consulté de la pornographie juvénile sur les lieux de son travail, a appris le quotidien.

Élise Caron, ancienne joueuse élite, a témoigné vendredi soir à l’émission J. E de TVA d’avoir été victime de manipulations de la part de son entraîneur, quand elle jouait pour son équipe à l’établissement scolaire du Rocher et plus tard au Cégep Édouard-Montpetit.

Par voie de communiqué, le gouvernement du Québec a annoncé vendredi déclencher une enquête interministérielle dans cette affaire « extrêmement préoccupante ».

L’enquête fera notamment l’objet de « l’administration, l’organisation et le fonctionnement des établissements scolaires et des organismes sportifs concernés », pour mettre en lumière « la gestion des situations impliquant tout comportement pouvant compromettre la sécurité physique ou psychologique des élèves et des athlètes », a écrit le gouvernement.

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, et Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur, s’unissent « pour trouver des solutions concrètes afin que de tels gestes ne se reproduisent plus », peut-on lire.

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest

« Il n’y a aucun compromis à faire sur la sécurité des élèves au sein du réseau. Nos écoles doivent être en tout temps des milieux sains et sécuritaires. Tous doivent non seulement s’y sentir bien, mais également être en confiance », a fait savoir Bernard Drainville.

« Le Québec de demain doit pouvoir compter sur tous ses talents et je n’accepterai jamais que de tels actes nuisent au développement de la communauté étudiante », a ajouté Pascale Déry.

Seulement cette année, trois entraîneurs de basketball féminin de l’école secondaire Saint-Laurent à Montréal ont été appréhendés et ont fait face à des chefs d’accusation d’exploitation sexuelle, d’agression sexuelle et de contact sexuel et d’incitation à des contacts sexuels.

Avec La Presse Canadienne