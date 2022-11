(Québec) L’ancien député Harold LeBel a rejeté en bloc lundi l’accusation d’agression sexuelle qui pèse contre lui, jurant n’avoir jamais attouché une jeune femme qui le considérait comme une « figure paternelle ».

Gabriel Béland La Presse

« C’est faux, je n’ai jamais fait ça », a-t-il lancé quand son avocat, Me Maxime Roy, lui a demandé s’il avait touché les fesses de la plaignante une nuit d’octobre 2017, à Rimouski.

A-t-il tenté de défaire le soutien-gorge de la plaignante – qu’une ordonnance de la cour interdit d’identifier – comme celle-ci le prétend ? « Non plus. »

L’ancien député de Rimouski, âgé de 60 ans, a reconnu avoir embrassé la plaignante, de plusieurs décennies sa cadette. Il a toutefois décrit un moment consensuel, alors qu’elle avait expliqué au jury la semaine dernière que l’homme avait tenté de l’embrasser sans aucun avertissement et à sa grande surprise.

« Oui, ça, c’est arrivé, à la table, on était seuls à ce moment-là. On était à six pouces et c’est arrivé, et très rapidement, on a reculé et dit : "Wow, qu’est-ce qui est arrivé ?" », a raconté M. LeBel.

L’accusé était accompagné au palais de justice de Rimouski de ses deux sœurs et de son ancienne conjointe, là pour le soutenir, a bien pris le temps de souligner Me Roy au début de l’interrogatoire.

Le témoignage de M. LeBel va se poursuivre lundi. Il devra notamment vraisemblablement expliquer pourquoi il s’est excusé à la plaignante dans un courriel près de trois ans après les faits allégués.

« Pardonne-moi cette soirée. Ceci est à 1000 lieux du respect et de la considération que j’ai pour toi », a-t-il écrit le 22 février 2020, en réponse à un long courriel envoyé la veille par la plaignante.

Les 14 jurés – 10 femmes et 4 hommes – devront décider si Harold LeBel est coupable d’agression sexuelle à l’issue du procès. La défense ne fera entendre que M. LeBel et le jury devrait commencer à délibérer dès cette semaine.