La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) annonce avoir arrêté un employé d’Hydro-Québec pour espionnage. L’homme aurait obtenu des secrets industriels de la société d’État québécoise avec l’intention d’en faire profiter la République populaire de Chine, selon le corps policier.

Vincent Larouche Équipe d'enquête, La Presse

Daniel Renaud Équipe d'enquête, La Presse

Yuesheng Wang, 35 ans, de Candiac, comparaîtra mardi au palais de justice de Longueuil. Selon nos informations, il travaillait au Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie, lié à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec, et aurait eu accès à des informations sensibles, notamment des recherches de pointe sur les batteries électriques pour automobiles. Il n’aurait pas eu de lien avec les barrages et le réseau d’alimentation électrique québécois.

C’est le service de la sécurité corporative d’Hydro-Québec qui aurait d’abord détecté un problème avec le suspect et aurait alerté la GRC. L’Équipe intégrée sur la sécurité nationale (EISN), coordonnée par le corps policier fédéral, a entamé une enquête en août 2022 qui n’a duré que quelques mois avant de mener à des accusations. L’employé aurait eu accès à des informations sensibles dans le cadre de ses fonctions, selon la police.

PHOTO TIRÉE DE LINKEDIN Yuesheng Wang, le suspect

Les accusations contre Yuesheng Wang incluent obtention de secrets industriels, utilisation non autorisée d’ordinateur, fraude pour avoir obtenu des secrets industriels et abus de confiance par un fonctionnaire public.

Selon la dénonciation déposée à la cour, les actes reprochés se seraient déroulés sur plus de quatre ans, entre le 1er janvier 2018 et le 22 août dernier.

« L’ingérence d’acteurs étrangers est une priorité pour de nombreuses agences d’application de la loi et de renseignement à travers le monde. Hydro-Québec fait partie des infrastructures essentielles et constitue un intérêt stratégique à protéger. La GRC et ses partenaires collaborent avec les secteurs à risque pour que le Canada améliore sa réponse et sa résilience face à cette menace », a déclaré la GRC dans un communiqué.

Plus de détails à venir.