Le cégep Saint-Jean-sur-Richelieu confiné, deux suspects arrêtés

Un jeune homme et une mineure ont été arrêtés, vendredi, dans la foulée d’une opération qui a forcé le confinement du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Les élèves et les membres du personnel se sont barricadés dans l’école pendant plus de trois heures.