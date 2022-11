(Laval) Quatre personnes ont été blessées et des coups de feu ont été entendus près du Collège Montmorency, à Laval. Les élèves et les membres du personnel sont confinés.

Léa Carrier La Presse

Vers 17 h 30, les élèves et les enseignants ont reçu l’ordre de se barricader et d’éteindre les lumières, a confirmé la présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Montmorency Amélie Therrien à La Presse.

Selon nos informations, les coups de feu ont retenti dans un parc près de la porte 7 du cégep. Quatre personnes ont été blessées, dont un jeune homme de 19 ans. Les victimes ont été notamment atteintes au pied, au bras et à l’abdomen. Au moins une victime se serait réfugiée à l’intérieur du cégep.

Plusieurs suspects seraient impliqués dans l’incident, mais un seul d’entre eux, vêtu en foncé, aurait utilisé une arme de poing. Des douilles et des impacts de tirs ont été trouvés à l’extérieur de l’établissement scolaire, qui a été sécurisé par la police.

De plus, une douzaine d’enfants ont été confinés dans un local du centre de la petite enfance Youpie, à l’intérieur du cégep.

Selon Catherine Major, porte-parole pour le Service de police de Laval, les blessés ont été envoyés en centre hospitalier. Les autorités ne craignent pas pour leur vie.

Le professeur de chimie Alain Grandbois raconte qu’il surveillait un examen lorsque la consigne de se confiner a retenti à l’interphone. « On a mis des papiers dans les fenêtres pour se cacher », raconte-t-il au bout du fil.

« Il y avait déjà la moitié de la classe qui avait quitté. Il reste une vingtaine d’étudiants », ajoute-t-il.

Plus tôt vendredi, le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu a lui aussi été confiné à la demande de la police. Un jeune homme avec des comportements suspects et une mineure ont été arrêtés dans la foulée de l’opération.

Avec Daniel Renaud, La Presse