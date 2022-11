Le ministère québécois de la Sécurité publique entend demander des comptes au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la suite de l’arrestation d’un homme noir soupçonné d’une tentative de vol sur sa propre voiture.

André Duchesne La Presse

Quelques minutes après l’arrestation, les deux policiers ayant procédé à celle-ci ont bien vu qu’il y avait erreur sur la personne. Ils ont alors fait le constat qu’ils n’avaient pas les clés pour débarrer leurs propres menottes. Une vidéo de six minutes de ces évènements survenus jeudi après-midi au Marché central est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Contactée par La Presse, l’attachée de presse du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a indiqué que des vérifications seraient faites auprès des autorités.

« La vidéo qui circule soulève des questions, nous a écrit Roxanne Bourque du cabinet du ministre Bonnardel. Nous sommes très sensibles aux commentaires qui circulent. Nous allons faire les vérifications qui s’imposent auprès du SPVM afin qu’ils fassent la lumière sur le contexte qui entoure les évènements qui ont été filmés. »

M. Bonnardel n’était pas disponible pour une entrevue.

La vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux était éloquente quant à la colère de l’homme arrêté et l’embarras des policiers. « C’est parce que je suis Noir ou c’est quoi ? », a lancé l’homme arrêté et visiblement indigné. Les deux policiers, habillés en civil, étaient embarrassés par la situation.

À un autre moment de la vidéo de près de six minutes vues des milliers de fois sur les réseaux sociaux, on entend l’homme dire « Détachez-moi monsieur. Ça me fait très mal. » et ensuite « Moi, je suis un travailleur de la santé. Je ne suis pas un bandit. »

« Monsieur, si vous travaillez comme ça, vous n’irez pas loin dans votre carrière », a aussi lancé l’homme à un des deux agents alors que son collègue le tenait par le bras en disant « comprendre que ce n’est pas le fun ».

En fonction, les policiers gardaient à l’œil un véhicule de marque VUS Honda CRV blanc qui « présentait des marques typiques et évidentes de tentative de vol sur l’une des serrures [dommages] », lit-on dans un commentaire du SPVM publié sur Twitter.

Lorsqu’un homme s’est approché du véhicule pour monter à bord, les deux policiers l’ont arrêté et « détenu temporairement aux fins d’enquête » poursuit-on dans le communiqué avant d’ajouter qu’il a été « libéré inconditionnellement et sans accusation une fois les vérifications complétées ».

Indiquant avoir pris connaissance de la vidéo mise en ligne sur Facebook, le SPVM a ajouté : « Immédiatement, nous avons fait des vérifications afin de connaître les circonstances détaillées entourant l’évènement. »

Est-ce à dire qu’il y aura une enquête interne ? À cette question, la police n’avait pas d’autres détails à ajouter lorsque La Presse a communiqué avec l’agent des relations publiques en fonction samedi matin. On ne pouvait pas non plus nous dire pourquoi les policiers n’avaient pas la clé de leurs propres menottes.

Ce sont finalement des policiers dans des autopatrouilles identifiées qui sont arrivés dans le stationnement pour libérer l’individu encore choqué par ce qu’il venait de vivre.

Les commentaires accompagnant la vidéo témoignaient de la colère des citoyens face à cette arrestation arbitraire. « À la résistance fait que les choses changent pour un monde uni contre les injustices », a dit l’un d’eux. « Aucun bon sens », a écrit un autre. « Racisme systémique, profilage racial », s’est indigné un troisième.

On ne sait pas encore si la personne arrêtée entend porter plainte contre le SPVM et les deux policiers concernés.