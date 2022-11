Une femme a été arrêtée jeudi soir pour le meurtre d’une octogénaire commis le 22 octobre dernier dans une résidence pour personnes âgées de l’est de Montréal, a appris La Presse.

Daniel Renaud Équipe d’enquête, La Presse

La suspecte, Élise Quenneville-Proulx, 34 ans, sera accusée du meurtre non prémédité de Mme Rolande Ducharme, vendredi après-midi, au palais de justice de Montréal, selon l’acte d’accusation déposé au greffe.

D’après nos informations, ce sont des membres de la famille de la victime, inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles, qui auraient alerté la direction de la RPA où habitait Mme Ducharme, la Cité des retraités NDF, située à l’angle des rues de Pontoise et Beaubien est, dans le quartier Rosemont–Petite-Patrie.

Lorsque les employés de la résidence se sont présentés dans la chambre de Mme Ducharme, ils l’ont trouvée inconsciente.

Les techniciens d’Urgences Santé se sont ensuite présentés sur les lieux et ont constaté son décès.

La cause de la mort n’a pas été établie sur place. Le décès a d’abord été considéré comme suspect et le corps a fait l’objet d’un examen par un pathologiste et un coroner. Ceux-ci ont ensuite conclu à un meurtre et transféré le dossier aux enquêteurs des Crimes majeurs du SPVM.

D’après nos renseignements, le crime aurait été commis au moins 24 heures avant la découverte du corps de Mme Ducharme.

La victime aurait été tuée à coups d’objet tranchant ou contondant.

On ignore le mobile du crime pour le moment.

