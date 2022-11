Un homme de 19 ans a finalement succombé à ses blessures après s’être fait rouler dessus par une camionnette alors qu’il était étendu sur la chaussée à Montréal tôt mardi matin.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Le Service de police de la Ville de Montréal a confirmé son décès, survenu à l’hôpital, en après-midi.

« Selon les premières informations, le véhicule style camionnette circulait sur la rue Sainte-Émilie et aurait tourné sur la rue Saint-Augustin vers le nord et par la suite, la camionnette aurait circulé sur la victime qui était étendue au milieu de la rue », avait indiqué plus tôt l’agente Caroline Chèvrefils, du SPVM.

L’automobiliste, un homme de 53 ans, n’a pas été blessé.

Les policiers ont été appelés sur les lieux vers 4 h 45, où ils ont trouvé le jeune homme inconscient et gravement blessé sur la chaussée.

Un périmètre a été érigé et la rue Saint-Augustin a été fermée entre les rues Notre-Dame et Saint-Ambroise, comme la rue Sainte-Émilie entre les rues Turgeon et Maria, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Une enquête est en cours afin d’éclaircir les circonstances de la collision.

Avec Vincent Larin, La Presse